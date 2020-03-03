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    «Бавария» без проблем выйдет в полуфинал Кубка Германии

    «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Кубка Германии 3 марта 2020 года

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    Прогноз на «Шальке» — «Бавария»
    «Бавария»
    В рамках 1/4 финала Кубка Германии «Шальке» на своем поле сыграет с «Баварией». Матч пройдет в Гельзенкирхене 3 марта. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Кубок 03 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Шальке»

    Гельзенкирхенский клуб начал февраль с того, что в 1/8 финала Кубка Германии победил «Герту» в экстра-тайме — 3:2 д.в.

    Затем в рамках Бундеслиги «Шальке» дома упустил на последних минутах победу над «Падерборном» (1:1), а затем на выезде разошелся миром с «Майнцем» — 0:0.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних матчах «горняки» сначала дома были разгромлены «Лейпцигом» (0:5), а затем на выезде крупно проиграли «Кельну» (0:3).

    После 24 туров Бундеслиги «Шальке» с 36 очками на 6-м месте. Разница мячей 32-35, семь голов забил Суат Сердар, еще 6 Амин Харит.

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  • 24/02/2020

    • В Бундеслиге «Шальке» проиграл оба матча с общим счетом 0:8. «Бавария» выиграла 7 последних матчей и 9 из 10 последних встреч, сведя лишь один матч вничью.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в 1/8 финала Кубка Германии не без труда удержали домашнюю победу над «Хоффенхаймом» со счетом 4:3.

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  • 13/02/2020

    • Затем, в рамках Бундеслиги «Бавария» дома разошлась миром с «Лейпцигом» (0:0) и на выезде разгромила «Кельн» со счетом 4:1.

    Вернувшись домой «Бавария» вырвала на последних минутах победу у «Падерборна» (3:2), после чего отправилась в Лондон, где в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила «Челси» (3:0).

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    В последнем матче «Бавария» на выезде в рамках чемпионата отгрузила шесть безответных мячей «Хоффенхайму» (6:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 24 туров Бундеслиги «Бавария» с 52 очками лидирует в Бундеслиге. Разница мячей 71-26, 25 голов забил Роберт Левандовский, еще 11 голов забил Серж Гнабри, 8 мячей у Филиппе Коутиньо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шальке» букмекеры дают коэффициент 7,25, на ничейный результат в основное время — 5,50, а на победу «Баварии» — 1,35.

    Мюнхенцы идут без поражений в официальных матчах с начала декабря прошлого года, так что можно прогнозировать, что в Гельзенкирзене они добьются победы.

    Можно ждать результативного матча. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.90 и «обе забьют» за 1.60. 0

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