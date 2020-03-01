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    Битва за лидерство в Примере будет голевой

    «Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 1.65) и ставки на тоталы в матче чемпионата Испании 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Барселона»
    Винисиус Жуниор
    В 26 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2020 года
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    «Реал»

    В таблице испанского первенства мадридский клуб несколько туров назад потерял лидерство. На данном этапе сезона столичная команда находится на втором месте в Примере.

    За 25 матчей «бланкос» сумели заработать 53 балла, забили 46 голов и пропустили меньше всех — 17 мячей. Но от «Барселоны» «Реал» сейчас отстает на два пункта.

    В 2020 году коллектив Зинедина Зидана стартовал ярко. Его подопечные победили в восьми поединках кряду на разных турнирах.

    Сперва «королевский клуб» в чемпионате легко справился с «Хетафе» на выезде (3:0), после чего «сливочные» одолели «Валенсию» (3:1), а также одержали верх над «Атлетико» в серии пенальти (0:0, 4:1), благодаря чему мадридцы завоевали Суперкубок Испании.

    Уверенный ход «Реала» продолжился победой над «Севильей» в 20 туре Ла Лиги (2:1). В Кубке Короля «бланкос» прошли «Унионистас» (3:1), а чуть позже «королевский клуб» в гостях одержал верх над «Вальядолидом» (1:0).

    В следующих матчах мадридцы разнесли «Сарагосу» в Кубке (4:0) и переиграли «Атлетико» в чемпионате (1:0).

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    Но в других пяти поединках февраля команда Зидана заметно сдала. 6 числа «сливочные» вылетели из Кубка Короля от «Реала Сосьедад» (3:4), а после крупной победы над «Осасуной» (4:1) «Реал» на «Бернабеу» расписал мировую с «Сельтой», сражающейся за выживание (2:2).

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  • 24/02/2020

    • 25 тур Примеры закончился поражением «королевского клуба» от «Леванте» (0:1), а в Лиге чемпионов мадридцы дома упустили победу над «Ман Сити» (1:2).

    «Барселона»

    После 25 туров чемпионата Испании каталонский коллектив сумел вернуть себе лидерство. На данный момент на счету «Барселоны» имеется 55 очков, что на два больше, чем у ближайшего конкурента из Мадрида. В ходе 25 поединков Примеры эта команда забила 62 мяча, а пропустила 29 голов.

    9 января «Барселона» под руководством Эрнесто Вальверде вылетела из полуфинала Суперкубка Испании, потерпев поражение от «Атлетико» (2:3).

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    • Неудовлетворительные результаты сине-гранатовых по ходу сезона стали причиной отставки тренера. А на его место пришел Кике Сетьен. В первых двух матчах под его крылом каталонцы победили «Гранаду» (1:0) и «Ибицу» в Кубке страны (2:1).

    В 21 туре Примеры «Барселона» потеряла очки. На «Месталье» гости всухую уступили «Валенсии» (0:2). В последнем январском поединке «блауграна» разбила «Леганес» в Кубке Испании (5:0).

    В начале февраля коллектив Кике Сетьена одержал верх над «Леванте» в чемпионате (2,1), но чуть позже его подопечные попрощались с Кубком, проиграв «Атлетику» (0:1).

    В следующих трех поединках в рамках чемпионата «Барселона» шла без потерь. Каталонская команда завоевала девять очков в противостояниях с «Бетисом» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбаром» (5:0).

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    Прогноз и ставки

    Победа «Реала» в игре 26 тура Примеры оценивается в 2,19, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,82, а на победу «Барселоны» — 3,14.

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    К этому поединку мадридцы подходят не в самой оптимальной форме. Хозяевам не сможет помочь Эден Азар и, восстанавливающийся Марко Асенсио. В лазарете у «Барсы» сейчас Жорди Альба, Усман Дембеле, Серхи Роберто и Луис Суарес.

    Но, несмотря на кадровые потери, оба клуба будут биться за победу, которая в гонке за чемпионство может стать ключевой. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,65. 0

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    «Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 1.65) и ставки на тоталы в матче чемпионата Испании 1 марта 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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