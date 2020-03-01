ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вегас» — «Баффало»НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подряд Мария Шарапова в 2010 годуЗвезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда Фред и Бруну ФернандешДолгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
  • 11:26
    • СБР написал открытое письмо IBU по поводу обысков у Логинова
  • 09:50
    • Панарин установил новый личный рекорд результативности
  • 01:03
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место
  • 00:54
    • «Лестер» на выезде проиграл «Норвичу»
  • 00:48
    • Хет-трик Бенедетто принес «Марселю» победу над «Нимом»
  • 22:57
    • Экс-вратарь «Реала» дисквалифицирован на 8 матчей за расизм
  • 21:57
    • «Айнтрахт» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    Будет ли результативным поединок в Лионе?

    «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 1 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен»
    Уссем Ауар
    В 27 туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Сент-Этьен». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 1 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Лион»

    Команда из Лиона на данном этапе французского первенства располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. На счету этого коллектива сейчас имеется 37 очков.

    В заключительной январской встрече «Лион» переиграл «Ниццу» в 1/8 финала Кубка Франции (1:2). Затем «дети» приняли участие в трех матчах в Лиге 1.

    2 февраля подопечные Руди Гарсии потерпели поражение от «Ниццы» (1:2), после чего его команда расписала мировую с «Амьеном» (0:0) и проиграла «Пари Сен-Жермен» (2:4).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В четвертьфинале Кубка страны «львы» одолели «Марсель» (1:0). В других поединках первенства «Лион» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1) и взял верх над «Мецом» (2:0). 26 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «дети» победили «Ювентус» (1:0).

    «Сент-Этьен»

    Футбольная команда из одноименного города за 26 матчей Лиги 1 завоевала 29 очков. Вследствие этого она сейчас занимает 15 позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.

  • Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А
  • Ситуация с вспышкой коронавируса в Италии и ее влияние на спорт — в вопросах и ответах
  • Вчера

    • 28 января «Сент-Этьен» провел хороший поединок в Кубке Франции. На стадионе «Луи II» подопечные Клода Пюэля с минимальным преимуществом обыграли «Монако» (1:0).

    Однако, в следующих трех встречах в первенстве «зеленые» не смогли набрать ни единого балла. С 2 по 9 февраля этот коллектив уступил «Мецу» (1:3), «Марселю» (0:2) и «Монпелье» (0:1).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    13 числа «Сент-Этьен» прошел «Эпиналь» в четвертьфинале Кубка страны (2:1). Чуть позже в Лиге 1 подопечные Клода Пюэля уступили «Бресту» (2:3) и сыграли вничью с «Реймсом» (1:1).

    Прогноз и ставки

    На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,69, на ничью — 4,00, а на победу «Сент-Этьена» — 5,20.

    После энергозатратного поединка в еврокубках хозяева попытаются обойтись малыми силами в игре 27 тура Лиги 1. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.61
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
    • 09:04 26/02/2020     Пеп Гвардиола
  • Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
    • 14:57 27/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 1 марта 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    «Арсенал» покинул Лигу Европы Футбол Греки нокаутировали «Арсенал». Герои и лузеры матча в Лондоне«Арсенал» весьма неожиданно вылетел из Лиги Европы уже на старте плей-офф Вчера в 13:030
  • 11:57
    • Уткин: Формат жеребьевки ЛЧ был изменен под чемпиона России, когда спонсором турнира стал «Газпром»
  • 11:42
    • Червиченко ждет от «Спартака» и «Динамо» достойного футбола
  • 11:11
    • Нигматуллин: Тил — трансферная ошибка «Спартака»
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ 01:120
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 09:32
    • «Клипперс» продлили победную серию, разгромив «Денвер»
  • 09:15
    • Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Мексике
  • 08:24
    • Агент Озила исключил досрочный уход футболиста из «Арсенала»
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»Обзор 26 тура испанской Примеры 01:110
  • 08:08
    • «Милуоки» разгромил «Оклахому», «Торонто» проиграл «Шарлотт»
  • 07:49
    • Роналду: Не сомневаюсь, что «Юве» пройдет «Лион»
  • 07:33
    • «Милан» продлил контракт с защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие