«Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 1 марта 2020 года

В 27 туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Сент-Этьен». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 1 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Сент-Этьен».

«Лион»

Команда из Лиона на данном этапе французского первенства располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. На счету этого коллектива сейчас имеется 37 очков.

В заключительной январской встрече «Лион» переиграл «Ниццу» в 1/8 финала Кубка Франции (1:2). Затем «дети» приняли участие в трех матчах в Лиге 1.

2 февраля подопечные Руди Гарсии потерпели поражение от «Ниццы» (1:2), после чего его команда расписала мировую с «Амьеном» (0:0) и проиграла «Пари Сен-Жермен» (2:4).

Все прогнозы на Лигу 1

В четвертьфинале Кубка страны «львы» одолели «Марсель» (1:0). В других поединках первенства «Лион» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1) и взял верх над «Мецом» (2:0). 26 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «дети» победили «Ювентус» (1:0).

«Сент-Этьен»

Футбольная команда из одноименного города за 26 матчей Лиги 1 завоевала 29 очков. Вследствие этого она сейчас занимает 15 позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.

28 января «Сент-Этьен» провел хороший поединок в Кубке Франции. На стадионе «Луи II» подопечные Клода Пюэля с минимальным преимуществом обыграли «Монако» (1:0).

Однако, в следующих трех встречах в первенстве «зеленые» не смогли набрать ни единого балла. С 2 по 9 февраля этот коллектив уступил «Мецу» (1:3), «Марселю» (0:2) и «Монпелье» (0:1).

13 числа «Сент-Этьен» прошел «Эпиналь» в четвертьфинале Кубка страны (2:1). Чуть позже в Лиге 1 подопечные Клода Пюэля уступили «Бресту» (2:3) и сыграли вничью с «Реймсом» (1:1).

Прогноз и ставки

На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,69, на ничью — 4,00, а на победу «Сент-Этьена» — 5,20.

После энергозатратного поединка в еврокубках хозяева попытаются обойтись малыми силами в игре 27 тура Лиги 1. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,55. 0