«Копенгаген» — «Селтик». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы 20 февраля 2020 года

20 февраля в Копенгагене на «Телла Паркен» одноименная команда «Копенгаген» примет «Селтик». Поединок пройдет в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Старт матча намечен на 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Копенгаген» — «Селтик».

«Копенгаген»

Текущая форма «Копенгагена» оставляет сомнения. Команда проиграла в трех последних встречах. На старте второй половины сезона в датской лиге коллектив уступил «Эсбьергу» 1:0. До этого хозяева дважды уступили в Кубке Атлантики. В серии пенальти датчане проиграли «Норрчепингу» и со счетом 0:1 он проиграли «Орхусу».

На групповой стадии «львы» заняли второе место в группе B, уступив борьбу за лидерство «Мальме» и набрав 8 очков. У «Копенгагена» было 3 ничьи и одно поражения, а в двух играх коллектив праздновал победу.

В последней встрече в рамках турнира «бело-синие» проиграли «Мальме» 0:1. Перед этим они выиграли у «Лугано» с аналогичным счетом.

Календарь и таблица Лиги Европы

В 5 поединках ЛЕ команда забивала не более одного мяча и пропускала столько же.

«Селтик»

У «Селтика» прекрасная игровая форма. Последнее поражение было 29 декабря, а после этого шотландцы одержали 9 побед подряд.

16 февраля команда выиграла у «Абердина» 1:2. Перед этим «бело-зеленые» разгромили «Хартс» (5:0) и обыграли «Клайд» (0:3) в Кубке Шотландии. В феврале «Селтик» выиграл 5 поединков, пропустив всего два гола.

Что касается групповой стадии ЛЕ, то там команда выиграла 4 матча и проиграла лишь один раз, набрав тем самым 13 очков.

На выезде «кельты» выиграли одну встречу. В прошлом выездном еврокубковом поединке они уступили «Клужу» 2:0.

Прогноз и ставки

«Селтик» заслуженно считается фаворитом — 3.20 против 2.31. Ничейный исход оценивают коэффициентом 3.25.

Действительно у шотландцев очень хорошая серия. Они много побеждают и забивают. При этом в ворота гостей мало влетает. С другой стороны и «Копенгаген» не дает соперникам много забивать. Да и сами датчане очень скромные в этом плане.

Рекомендуемая ставка по этому матчу — «Х2 и ТМ 2.5» за 2.23. 0