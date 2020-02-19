«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в Лиге чемпионов 19 февраля 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Валенсия».

«Аталанта»

Итальянская команда из города Бергамо вышла из своей группы со второго места. В шести матчах этот коллектив забил 8 голов, пропустил 12 мячей и заработал 7 очков.

А в Серии А «королева провинциалов» занимает четвертую позицию с 45 баллами на счету, опережая ближайшего конкурента в битве за зону ЛЧ на 6 пунктов.

Последний раз «Аталанта» проигрывала 20 января. Тогда в Серии А подопечные Джана Пьеро Гасперини уступили СПАЛу (1:2). А затем «богиня» разгромила в гостях «Торино» (7:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В февральских поединках чемпионата команда из Бергамо расписала мировую с «Дженоа» (2:2), а также взяла верх над «Фиорентиной» (2:1) и «Ромой» (2:1).

«Валенсия»

Команда из одноименного испанского города заработала 11 очков. В Группе H, в которой также были «Челси», «Аякс» и «Лилль», этот коллектив сумел попасть в плей-офф с первого места.

А в Примере «Валенсия» на данном отрезке сезона располагается на седьмой позиции с 38 баллами в активе. Но от зоны ЛЧ она отстает всего на два пункта.

Февральские выступления «летучие мыши» начали с домашней победы над «Сельтой» в чемпионате (1:0), после чего коллектив Альберта Селадеса вылетел из Кубка страны, уступив «Гранаде» (1:2).

8 февраля «Валенсия» в гостях всухую проиграла «Хетафе» (0:3), а в последней на сегодня встрече оранжевые расписали мировую с «Атлетико» (2:2),

Прогноз и ставки

На победу «Аталанты» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 4,08, а на победу «Валенсии» — 4,24.

В Милане обе команды постараются проявить себя в атаке, сидеть в обороне у этих коллективов получается плохо. Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,82. 0