«Лион» — «Страсбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Страсбург». Матч пройдет 16 февраля на «Стад де Люмьер». Начало — в 17:00. Прогноз на «Лион» — «Страсбург».

«Лион»

Команда Руди Гарсии подходит к очередному матчу чемпионата Франции на фоне победы над «Марселем» в четвертьфинале национального Кубка — 1:0.

Тем самым «Лион» прервал серию из трех подряд матчей без побед — все в рамках чемпионата. «Лион» поочередно проиграл «Ницце» (1:2), сыграл вничью с «Амьеном» (0:0) и уступил ПСЖ (2:4).

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» занимает девятое место. У команды в активе 33 очка, 27 забитых мячей и 25 пропущенных.

На своем поле в нынешнем чемпионате «Лион» играет нестабильно. У команды в активе 4 победы при 3 ничьих и 4 поражениях.

«Страсбург»

«Страсбург» подходит к матчу против «Лиона» с двумя победами подряд. Подопечные Тьерри Лоре в предыдущих турах обыграли «Тулузу» и «Реймс», причем не пропустив — 1:0 и 3:0 соответственно.

До этого у «Страсбурга» было два подряд поражения — 1:3 в кубковом матче с «Марселем» (и вылет из турнира) и 1:2 против «Лилля».

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«Страсбург» после 24 туров в Лиге 1 идет седьмым. У команды в активе 36 очков, 31 мяч забит и 28 пропущено.

На выезде в текущем чемпионате у «Страсбурга» 4 победы, 1 ничья и 7 поражений.

Прогноз

Победа «Лиона» в этом матче оценивается коэффициентом 1,78, ничья — 3,66, а победа «Страсбурга» — 4,96.

Встреча команд в первом круге завершилась победой «Лиона» на выезде со счетом 2:1.

Победа «Лиона» с разницей в один мяч или ничья с коэффициентом 1,83. 0