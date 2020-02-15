«Аталанта» — «Рома». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Серии А 15 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Аталанты» и «Ромы». 15 февраля команды встретятся на стадионе «Джевисс Стэдиум». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Рома».

«Аталанта»

«Аталанте» не хватает стабильности. Если взять семь матчей команды, которые она провела в новом году, то подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали три победы при двух ничьих и двух поражениях.

Причем бергамаски могут как разгромно выиграть, так и уступить аутсайдеру Серии А СПАЛу (1:2). В двух последних турах они сперва не смогли обыграть «Дженоа» (2:2), а затем смогли — «Фиорентину» (2:1).

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице чемпионата Италии клуб располагается на четвертой строчке. У команды в активе 42 очка, и от третьей позиции ее отделяют целых 11 очков.

«Рома»

За 23 поединка итальянского первенства римская команда сумела заработать 39 очков. В таблице чемпионата она идет на пятой строчке, отставая от нынешнего соперника на три балла.

В первых двух матчах 2020 года подопечные Паулу Фонсеки потерпели поражения. 5 января «Рома» проиграла «Торино» (0:2), после чего она уступила «Ювентусу» (1:2).

16 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии «волки» разобрались с «Пармой» (2:0), а в следующей встрече в Серии А римляне победили «Дженоа» (3:1).

22 января «Рома» вылетела из четвертьфинала Кубка страны, оказавшись слабее «Ювентуса» (1:3). Через несколько дней в столичном дерби команда Фонсеки разошлась миром с «Лацио» (1:1).

1 февраля желто-красные проиграли «Сассуоло» в гостях (2:4). Серия без побед растянулась до четырех поединков во всех турнирах после домашнего поражения от «Болоньи» (2:3) в Серии А.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0