«Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз (к. 2.09) и ставки на матч чемпионата Франции 15 февраля 2020 года

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Амьен» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 15 февраля на стадионе «Ликорн». Начало — Прогноз на «Амьен» — «Пари Сен-Жермен».

«Амьен»

«Амьен» после 24 туров чемпионата Франции набрал 20 очков и занимает 19-е место. У команды 25 забитых мячей и 43 пропущенных.

К матчу против ПСЖ «Амьен» подошел с серией из девяти поединков подряд без побед — 4 ничьи и 5 поражений.

В предыдущем туре французской Лиги 1 «Амьен» проиграл «Монако» со счетом 1:2, а перед этим дважды сыграл вничью 0:0 — с «Тулузой» и «Лионом».

«Пари Сен-Жермен»

ПСЖ в предыдущий раз проигрывал еще 1 ноября. После этого парижане не проигрывают 22 матча во всех турнирах, причем в 20 из них команда Томаса Тухеля выиграла.

Победная серия «Пари Сен-Жермен» насчитывает девять матчей, из них четыре — разгромные и пять — с сухим счетом.

Свой предыдущий матч ПСЖ провел 12 февраля. Команда разгромила «Дижон» в Кубке Франции со счетом 6:1.

Перед этим в рамках чемпионата Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 4:2.

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В таблице чемпионата Франции ПСЖ уверенно занимает первое место. У команды в активе 61 очко, она на 12 очков опережает ближайшего преследователя «Марсель». ПСЖ 63 раза забил и 17 раз пропустил.

Прогноз

На победу «Амьена» букмекеры дают коэффициент 8,10, на ничью — 5,65, а на победу ПСЖ — 1,36.

В рамках первого круга ПСЖ разгромил «Амьен» со счетом 4:1.

Прогноз на матч — индивидуальный тотал гостей больше 2,5 голов с коэффициентом 2,09. 0