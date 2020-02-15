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    Сколько ПСЖ забьет аутсайдеру?

    «Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз (к. 2.09) и ставки на матч чемпионата Франции 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Амьен» — «Пари Сен-Жермен»
    Килиан Мбаппе
    В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Амьен» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 15 февраля на стадионе «Ликорн». Начало — Прогноз на «Амьен» — «Пари Сен-Жермен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.80
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.35
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    «Амьен»

    «Амьен» после 24 туров чемпионата Франции набрал 20 очков и занимает 19-е место. У команды 25 забитых мячей и 43 пропущенных.

    К матчу против ПСЖ «Амьен» подошел с серией из девяти поединков подряд без побед — 4 ничьи и 5 поражений.

    В предыдущем туре французской Лиги 1 «Амьен» проиграл «Монако» со счетом 1:2, а перед этим дважды сыграл вничью 0:0 — с «Тулузой» и «Лионом».

    «Пари Сен-Жермен»

    ПСЖ в предыдущий раз проигрывал еще 1 ноября. После этого парижане не проигрывают 22 матча во всех турнирах, причем в 20 из них команда Томаса Тухеля выиграла.

    Победная серия «Пари Сен-Жермен» насчитывает девять матчей, из них четыре — разгромные и пять — с сухим счетом.

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    Свой предыдущий матч ПСЖ провел 12 февраля. Команда разгромила «Дижон» в Кубке Франции со счетом 6:1.

    Перед этим в рамках чемпионата Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 4:2.

    Все прогнозы на футбол

    В таблице чемпионата Франции ПСЖ уверенно занимает первое место. У команды в активе 61 очко, она на 12 очков опережает ближайшего преследователя «Марсель». ПСЖ 63 раза забил и 17 раз пропустил.

    Прогноз

    На победу «Амьена» букмекеры дают коэффициент 8,10, на ничью — 5,65, а на победу ПСЖ — 1,36.

    В рамках первого круга ПСЖ разгромил «Амьен» со счетом 4:1.

    Прогноз на матч — индивидуальный тотал гостей больше 2,5 голов с коэффициентом 2,09. 0

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