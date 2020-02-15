«Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз (к. 2.09) и ставки на матч чемпионата Франции 15 февраля 2020 года

«Амьен»
«Амьен» после 24 туров чемпионата Франции набрал 20 очков и занимает 19-е место. У команды 25 забитых мячей и 43 пропущенных.
К матчу против ПСЖ «Амьен» подошел с серией из девяти поединков подряд без побед — 4 ничьи и 5 поражений.
В предыдущем туре французской Лиги 1 «Амьен» проиграл «Монако» со счетом 1:2, а перед этим дважды сыграл вничью 0:0 — с «Тулузой» и «Лионом».
«Пари Сен-Жермен»
ПСЖ в предыдущий раз проигрывал еще 1 ноября. После этого парижане не проигрывают 22 матча во всех турнирах, причем в 20 из них команда Томаса Тухеля выиграла.
Победная серия «Пари Сен-Жермен» насчитывает девять матчей, из них четыре — разгромные и пять — с сухим счетом.
Свой предыдущий матч ПСЖ провел 12 февраля. Команда разгромила «Дижон» в Кубке Франции со счетом 6:1.
Перед этим в рамках чемпионата Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 4:2.
В таблице чемпионата Франции ПСЖ уверенно занимает первое место. У команды в активе 61 очко, она на 12 очков опережает ближайшего преследователя «Марсель». ПСЖ 63 раза забил и 17 раз пропустил.
Прогноз
На победу «Амьена» букмекеры дают коэффициент 8,10, на ничью — 5,65, а на победу ПСЖ — 1,36.
В рамках первого круга ПСЖ разгромил «Амьен» со счетом 4:1.
Прогноз на матч — индивидуальный тотал гостей больше 2,5 голов с коэффициентом 2,09. 0