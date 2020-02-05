«Сент-Этьен» — «Марсель». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2020 года

В 23 туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Жоффруа Гишар» 5 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Марсель».

«Сент-Этьен»

Команда из одноименного города сейчас занимает 15 позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. В ходе 22 матчей она сумела заработать 28 баллов.

Новый год начался для зеленых с поединка в Кубке Франции. 5 января «Сент-Этьен» на выезде без проблем разобрался с клубом «Бастия-Борго» (3:0).

А затем подопечные Клода Пюэля были разгромлены ПСЖ в Кубке лиги (1:6) и побеждены «Нантом» в чемпионате (0:2). Чуть позже в Кубке страны эта команда прошла «Париж» (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В 21 туре французского первенства «Сент-Этьен» одержал верх над «Нимом» (2:1). В 1/8 финала Кубка страны зеленые одолели «Монако» (1:0). 2 февраля коллектив Пюэля оказался слабее «Меца» в Лиге 1 (1:3).

«Марсель»

После 22 туров французского первенства команда из Марселя имеет на своем счету 43 балла. В таблице чемпионата она идет второй, отставая от ПСЖ на 12 пунктов.

В 2020 году подопечные Андре Виллаша-Боаша продолжили свою серию без поражений, которая началась еще в ноябре прошлого года.

Сперва «Марсель» по пенальти выбил «Трелисак» из 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 4:2). А затем «южане» одолели «Ренн» в чемпионате (1:0) и разобрались с «Гранвилем» в Кубке страны (3:0).

25 января «провансальцы» не выявили сильнейшего в поединке с «Анже» (0:0). А в 1/8 финала Кубка «Марсель» победил «Страсбур» (3:1). 2 февраля команда Виллаша-Боаша сыграла вничью с «Бордо» в Лиге 1.

Прогноз

На победу «Сент-Этьена» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,25, а на победу «Марселя» — 2,55.

Болельщики на стадионе «Жоффруа Гишар» станут свидетелями поединка не самых результативных команд. Наш прогноз — тотал матча 2 или 3 гола с коэффициентом 2,01. 0