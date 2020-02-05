«Лацио» — «Верона». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Италии 5 февраля 2020 года

В среду, 5 февраля, «Лацио» будет принимать на своем поле «Верону» в рамках перенесенной встречи 17-го тура итальянской Серии A. Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Верона».

«Лацио»

«Лацио» в 21 поединке (один матч в запасе) набрал 49 очков, которые позволяют команде находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. От первого «Юве» римляне отстают на пять пунктов, а от второго «Интера» — на два.

Сыграв в позапрошлом игровом дне итальянского первенства в дерби 1:1 с «Ромой», «орлята» прервали свою рекордную победную серию в чемпионате, состоящую на тот момент из 11 матчей.

Однако уже в прошлом туре римляне вернулись на победную тропу и сделали это весьма однозначно, разгромив дома СПАЛ — 5:1. По дублю на свой счет записали Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо.

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В 11 домашних поединках текущего розыгрыша Серии А «Лацио» еще не проигрывал, выиграв девять игр при двух ничейных исходах, разница мячей — 35:9.

«Верона»

Приняв участие в 21 матче чемпионата Италии, команда из Вероны заработала 30 баллов. Сейчас она находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

5 января желто-синие одержали верх над СПАЛом (2:0), после чего в 19-м туре чемпионата Италии на «Маркантонио Бентегоди» хозяева разобрались с «Дженоа» (2:1).

В следующем поединке «Верона» не смогла выявить сильнейшего в противостоянии с «Болоньей» (1:1), но через неделю команда Юрича одолела «Лечче» (3:0).

В прошлом туре «Верона» гостила у «Милана» и удержала ничью 1:1, несмотря на удаление Софьяна Амрабата на 68-й минуте. Таким образом, команда не проигрывает уже в шести матчах подряд — три ничьи и три победы.

Прогноз

Победа «Лацио» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Вероны» — 8.90.

В родных стенах римляне не проигрывают, да еще и есть отличная возможность обойти «Интер». Предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой -1,5 гола за 2.11. 0