ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фати стал героем матча «Барселоны»Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны» ВиллианТрансферный дайджест. 28 января — 3 февраля Хосеп ГвардиолаПровал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
  • 01:55
    • Аспас: Смолов — классный форвард с отличной техникой
  • 23:36
    • «Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга»
  • 22:23
    • Рангник может летом возглавить «Милан»
  • 22:18
    • «Ак Барс» разгромил «Витязь»
  • 21:58
    • «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
  • 21:45
    • Шайба Белова принесла СКА победу над «Спартаком»
  • 20:02
    • «Тамбов» проиграл «Словацко» на сборах в Белеке
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лацио» прервать беспроигрышную серию «Вероны»?

    «Лацио» — «Верона». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Италии 5 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лацио Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз на «Лацио» — «Верона»
    Чиро Иммобиле
    В среду, 5 февраля, «Лацио» будет принимать на своем поле «Верону» в рамках перенесенной встречи 17-го тура итальянской Серии A. Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Верона».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.00
  • Играть!
    •

    «Лацио»

    «Лацио» в 21 поединке (один матч в запасе) набрал 49 очков, которые позволяют команде находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. От первого «Юве» римляне отстают на пять пунктов, а от второго «Интера» — на два.

    Сыграв в позапрошлом игровом дне итальянского первенства в дерби 1:1 с «Ромой», «орлята» прервали свою рекордную победную серию в чемпионате, состоящую на тот момент из 11 матчей.

    Однако уже в прошлом туре римляне вернулись на победную тропу и сделали это весьма однозначно, разгромив дома СПАЛ — 5:1. По дублю на свой счет записали Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо.

    Все прогнозы на футбол

    В 11 домашних поединках текущего розыгрыша Серии А «Лацио» еще не проигрывал, выиграв девять игр при двух ничейных исходах, разница мячей — 35:9.

    «Верона»

    Приняв участие в 21 матче чемпионата Италии, команда из Вероны заработала 30 баллов. Сейчас она находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • Покинет ли Англию вингер «Челси», переманит ли Бэкхем форварда «Барселоны», усилится ли ЦСКА форвардом сборной Чехии и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • 5 января желто-синие одержали верх над СПАЛом (2:0), после чего в 19-м туре чемпионата Италии на «Маркантонио Бентегоди» хозяева разобрались с «Дженоа» (2:1).

    В следующем поединке «Верона» не смогла выявить сильнейшего в противостоянии с «Болоньей» (1:1), но через неделю команда Юрича одолела «Лечче» (3:0).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В прошлом туре «Верона» гостила у «Милана» и удержала ничью 1:1, несмотря на удаление Софьяна Амрабата на 68-й минуте. Таким образом, команда не проигрывает уже в шести матчах подряд — три ничьи и три победы.

    Прогноз

    Победа «Лацио» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.90, а на победу «Вероны» — 8.90.

    В родных стенах римляне не проигрывают, да еще и есть отличная возможность обойти «Интер». Предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой -1,5 гола за 2.11. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Фортуна Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.00
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.29
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:05
    •  1.61
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Родриго
  • «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?
    • 21:08 02/02/2020     Диего Симеоне
  • Дерби Мадрида. Зидан укрепил позиции, Симеоне вынудил говорить о конце эпохи
    • 13:37 02/02/2020     Хосеп Гвардиола
  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
    • Вчера в 13:29
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лацио» — «Верона». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Италии 5 февраля 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» Хоккей НХЛ. Шайба Бучневича, передачи Дадонова и ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля 07:330
  • 11:53
    • Сборная России внесла изменения в состав на третий этап Евротура
  • 07:53
    • «Майами» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» выиграл второй матч подряд
  • 12:38
    • Хуммельс: Холанд напоминает мне Левандовски
    Родриго Футбол «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?Каталонцы провалили работу на трансферном рынке 02/02/2020 в 21:080
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Лацио» вторым в Серии А?
  • 2.28
    •
  • 12:22
    • «Лестер» намерен продлить контракт с Мэддисоном
  • 12:05
    • «Атлетико» нацелился на футболиста «Барселоны»
  • 11:37
    • Ушел из жизни олимпийский чемпион Александр Скворцов
    Обамеянг не использовал свой момент Футбол «Арсенал» превратился в середняка АПЛРеакция прессы на матч «Бернли» — «Арсенал» 02/02/2020 в 21:560
  • 11:19
    • «Крылья Советов» отправили хавбека в ФНЛ
  • 11:04
    • Гендиректор «Сочи» еще надеется на приезд Кокорина
  • 09:57
    • Игроки «Ман Сити» призвали Гвардиолу прекратить ротацию состава
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие