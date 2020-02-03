«Сампдория» — «Наполи». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 3 февраля 2020 года

В 22 туре итальянской Серии А «Сампдория» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 3 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Наполи».

«Сампдория»

Генуэзцы завершили прошлый год домашним поражение от «Ювентуса» (1:2), а новый 2020 год начали выездной ничьей с «Миланом» без забитых мячей.

Вернувшись домой, «Сампа» разгромила «Брешию», пропустив быстрый гол и ответив пятью мячами — 5:1. Дубль оформил Фабио Куальярелла.

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Выезд в Рим обернулся поражением и стем же счетом от «Лацио» (1:5). Гол престижа был забит уже при счете 0:5.

В последнем матче «Сампдория» дома разошлась миром с «Сассуоло» (0:0) и с 20 очками после 21 тура занимает 16 место.

Разница мячей 20-33. 5 голов забил Фабио Куальярелла, еще 4 Маноло Габбьядини, который не сыграет из-за травмы.

«Наполи»

Неаполитанцы начали год с двух поражений подряд, уступив сначала дома «Интеру» (1:3), а затем проиграв в Риме «Лацио» (0:1), пропустив на последних минутах.

В 1/8 финала «Наполи» победил на своем поле «Перуджу» (2:0), благодаря двум пенальти, реализованным Инсинье.

Затем, в домашнем матче Серии А неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2), а в четвертьфинале Кубка Италии поквитались с «Лацио», одерав минимальную победу — 1:0.

В последнем матче в рамках чемпионата Италии «Наполи» на своем поле одолел «Ювентус» со счетом 2:1, прервав пятиматчевую победную серию «бьянконери».

После 21 тура «Наполи» с 27 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 30-29, семь голов забил Аркадиуш Милик, еще по 4 Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге «Наполи» победил «Сампдорию» дома 2:0. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:0. В последних пяти матчах в Генуе «Наполи» трижды победил и один раз проиграл.

Прогноз

На победу «Сампдории» букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничейный результат в основное время — 3,70, а на победу «Наполи» — 1,75.

Неаполитанцы выглядят явными фаворитами и статистика на их стороне, а вот календарь у них сложнее. Тем не менее, прогнозируем, что команда Дженнаро Гаттузо не проиграет в Генуе.

Матч вряд ли будет очень результативным, но без голов не обойдется. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют — нет» за 1,95. 0