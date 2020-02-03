ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «Челси» остаются проблемы в атаке«Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиления «Спартак» — «Ростов»Бомбардир Мирзов помог Тедеско взять реванш у Карпина «Виннипег» — «Сент-Луис»НХЛ. Два очка Задорова, передачи Куликова и Ничушкина
  • 09:24
    • Пастрняк обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
  • 00:54
    • «Сельта» уступила «Валенсии» в дебютном матче Смолова
  • 00:05
    • Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира
  • 23:54
    • «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену
  • 23:19
    • Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из «Сампдории»
  • 22:32
    • «Лейпциг» и «Боруссия» М победителя не определили
  • 22:22
    • «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» голов не забили
    Все новости спорта

    Увезет ли команда Гаттузо очки из Генуи?

    «Сампдория» — «Наполи». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 3 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сампдорию Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз на «Сампдория» — «Наполи»
    Дженнаро Гаттузо
    В 22 туре итальянской Серии А «Сампдория» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 3 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Наполи».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Играть!
    •

    «Сампдория»

    Генуэзцы завершили прошлый год домашним поражение от «Ювентуса» (1:2), а новый 2020 год начали выездной ничьей с «Миланом» без забитых мячей.

    Вернувшись домой, «Сампа» разгромила «Брешию», пропустив быстрый гол и ответив пятью мячами — 5:1. Дубль оформил Фабио Куальярелла.

    Все прогнозы на Серию А

    Выезд в Рим обернулся поражением и стем же счетом от «Лацио» (1:5). Гол престижа был забит уже при счете 0:5.

    В последнем матче «Сампдория» дома разошлась миром с «Сассуоло» (0:0) и с 20 очками после 21 тура занимает 16 место.

  • Трансферный дайджест. 21-27 января
  • Где хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней
  • 27/01/2020

    • Разница мячей 20-33. 5 голов забил Фабио Куальярелла, еще 4 Маноло Габбьядини, который не сыграет из-за травмы.

    «Наполи»

    Неаполитанцы начали год с двух поражений подряд, уступив сначала дома «Интеру» (1:3), а затем проиграв в Риме «Лацио» (0:1), пропустив на последних минутах.

  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
  • Реакция на матч «Наполи» — «Ювентус»
  • 28/01/2020

    • В 1/8 финала «Наполи» победил на своем поле «Перуджу» (2:0), благодаря двум пенальти, реализованным Инсинье.

    Затем, в домашнем матче Серии А неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2), а в четвертьфинале Кубка Италии поквитались с «Лацио», одерав минимальную победу — 1:0.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В последнем матче в рамках чемпионата Италии «Наполи» на своем поле одолел «Ювентус» со счетом 2:1, прервав пятиматчевую победную серию «бьянконери».

    После 21 тура «Наполи» с 27 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 30-29, семь голов забил Аркадиуш Милик, еще по 4 Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге «Наполи» победил «Сампдорию» дома 2:0. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:0. В последних пяти матчах в Генуе «Наполи» трижды победил и один раз проиграл.

    Прогноз

    На победу «Сампдории» букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничейный результат в основное время — 3,70, а на победу «Наполи» — 1,75.

    Неаполитанцы выглядят явными фаворитами и статистика на их стороне, а вот календарь у них сложнее. Тем не менее, прогнозируем, что команда Дженнаро Гаттузо не проиграет в Генуе.

    Матч вряд ли будет очень результативным, но без голов не обойдется. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют — нет» за 1,95. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лацио — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  6.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020     Федор Смолов
  • Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол
    • 13:58 31/01/2020     Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»
  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
    • 00:41 28/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сампдория» — «Наполи». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 3 февраля 2020 года. Прогноз на «Сампдория» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Одион Игало Футбол Возвращение Игало в АПЛ. На какой позиции сыграет новобранец «Манчестер Юнайтед»?30-летний футболист призван помочь «красным дьяволам» завоевать путевку в Лигу чемпионов Вчера в 21:080
  • 09:09
    • «Лейкерс» победили «Сакраменто», «Клипперс» одолели «Миннесоту»
  • 09:56
    • Россиянка Демидова стала второй в хаф-пайпе на этапе КМ
  • 09:36
    • Рам и Солсбери выиграли Australian Open в парном разряде
    Фрагмент матча Футбол Срочно нужен форвард. У «Локомотива» назревают проблемы в атаке«Железнодорожники» по пенальти проиграли «Партизану» Вчера в 20:040
  • Экспресс дня

  • Приблизится ли «Наполи» к зоне еврокубков?
  • 2.63
    •
  • 07:49
    • Ибрагимович не сыграет с «Вероной»
  • 07:34
    • Сборная США обыграла Коста-Рику в товарищеском матче
  • 07:19
    • Лэмпарду нужен новый вратарь
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович сыграет с Тимом, Рам и Солсбери стали победителями в парном разряде2 февраля состоятся финалы Открытого чемпионата Австралии среди мужчин и в парном мужском разряде 09:430
  • 07:04
    • Россиянин Воробьев проиграл в бою за титул WBA International
  • 22:05
    • Овечкин признан первой звездой НХЛ в январе
  • 21:33
    • «Пари Сен-Жермен» отгрузил в ворота «Монпелье» пять голов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие