«Ницца» — «Лион». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Лиги 1 2 февраля 2020 года

В рамках 22 тура французской Лиги 1 состоится поединок между «Ниццой» и «Лионом». Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Ницца» — «Лион».

«Ницца»

Команда идет двенадцатой в турнирной таблице с 29 очками. Однако сейчас она демонстрирует неплохие результаты. На ее счету нет ни одного поражения в 5 последних выступлениях в рамках чемпионата.

5 января «Ницца» выиграла «Фрежюс» 2:0 в рамках Кубка Франции. Еще одну победу коллектив одержал в том же турнире над командой «Ред Стар 93». Но уже в 1/8 финала хозяева уступили «Лиону» со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

В чемпионате команда после победы над «Тулузой» со счетом 3:0 сыграла дважды вничью. Сначала мир был подписан с «Анже» (1:1). После этого ничейный результат зафиксировали в игре с «Ренном» (1:1).

Таким образом, на своем поле «черно-красные» не побеждают уже два матча подряд с учетом Кубка. Но в целом домашние выступления «Ниццы» не такие уж плохие — 3 победы в 5 последних играх.

«Лион»

«Лиону» нужно побеждать, чтобы вернуться в зону еврокубков. Сейчас команда пятая. У нее 32 очка. От «Монпелье» гости отстают на один пункт. При этом «паладины» будут играть с ПСЖ. Так что у «львов» есть отличная возможность.

«Лион» не проигрывает в чемпионате уже три матча. После ничьей с «Реймсом» (1:1), команда обыграла «Бордо» со счетом 1:2 и разгромила дома «Тулузу» со счетом 3:0.

Примечательно, что «олимпийцы» имеют второй показатель в лиге по количеству пропущенных голов. У них 19 мячей на счету. Лучше только ПСЖ и «Реймс». Кроме того, «Лион» отлично выступает на выезде. Даже лучше, чем дома — 18 очков в 11 встречах. В гостях больше всех забивает ПСЖ. Так вот гости вторые после «парижан».

Все прогнозы на Лигу 1

Без потерь не обошлось. Не сыграет Мемфис Депай. Также, скорее всего, в старт не попадет Антони Лопеш — основной голкипер.

Прогноз

«Лион» имеет отличную выездную форму. При этом в текущем сезоне команда дважды обыгрывала «Ниццу» с одинаковым счетом 2:1.

Букмекеры дают на победу «львов» 2.07, тогда как на успех «Ниццы» они предлагают 3.50. Ничья сопровождается коэффициентом 3.63.

Считаем, что «Лиону» под силу одержать третью победу подряд. Тем более Руди Гарсия имеет 3 победы в очных встречах с Патриком Виейра. У француза успехов пока нет. Наш прогноз — победа «Лиона» за 2.07. 0