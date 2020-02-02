«Барселона» — «Леванте». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

В 22 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 2 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леванте».

«Барселона»

После 21 тура Примеры каталонский коллектив потерял лидерство в таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 43 балла, от «Реала» она отстает на три пункта.

9 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» потерпела поражение от «Атлетико». Тогда Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку, а на его место пришел Кике Сетьен.

В первой встрече под его крылом сине-гранатовые одержали верх над «Гранадой» (1:0). А чуть позже каталонцы прошли «Ибицу» в Кубке Короля (2:1).

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В 21 туре чемпионата Испании «Барселона» на «Месталье» не справилась с «Валенсией» (0:2). 30 января в 1/8 финала Кубка страны «блауграна» разнесла «Леганес» (5:0).

«Леванте»

Коллектив из Валенсии сейчас занимает 13 строчку в турнирной таблице чемпионата. В 21 поединке команда завоевала 26 очков.

В последних трех встречах 2019 года подопечные Пако Лопеса победили. «Леванте» переиграл «Гранаду» (2:1), легко прошел «Мелилью» в Кубке (5:0) и разобрался с «Сельтой» (3:1).

2020 год для «лягушек» начался с поражения от «Атлетико» (1:2). Но в 1/32 финала Кубка Короля клуб из Валенсии одолел «Хаен» в серии пенальти (1:1, 5:4).

В 20 туре Примеры «Леванте» уступил «Алавесу» (0:1), а в Кубке команда Пако Лопеса оказалась слабее «Севильи» (1:3). В последнем на сегодняшний день матче его подопечные не справились с «Осасуной» на выезде (0:2).

Прогноз

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,13, на ничью — 9,10, а на победу «Леванте» — 22,0.

На «Камп Ноу» коллектив Сетьена должен уверенно побеждать команду из нижней части таблицы, переживающую игровой спад. Наш прогноз — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,81. 0