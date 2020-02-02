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    «Барса» не будет медлить в матче с «Леванте»

    «Барселона» — «Леванте». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Леванте»
    Лионель Месси
    В 22 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 2 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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    «Барселона»

    После 21 тура Примеры каталонский коллектив потерял лидерство в таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 43 балла, от «Реала» она отстает на три пункта.

    9 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» потерпела поражение от «Атлетико». Тогда Эрнесто Вальверде был отправлен в отставку, а на его место пришел Кике Сетьен.

    В первой встрече под его крылом сине-гранатовые одержали верх над «Гранадой» (1:0). А чуть позже каталонцы прошли «Ибицу» в Кубке Короля (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 21 туре чемпионата Испании «Барселона» на «Месталье» не справилась с «Валенсией» (0:2). 30 января в 1/8 финала Кубка страны «блауграна» разнесла «Леганес» (5:0).

    «Леванте»

    Коллектив из Валенсии сейчас занимает 13 строчку в турнирной таблице чемпионата. В 21 поединке команда завоевала 26 очков.

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    • В последних трех встречах 2019 года подопечные Пако Лопеса победили. «Леванте» переиграл «Гранаду» (2:1), легко прошел «Мелилью» в Кубке (5:0) и разобрался с «Сельтой» (3:1).

    2020 год для «лягушек» начался с поражения от «Атлетико» (1:2). Но в 1/32 финала Кубка Короля клуб из Валенсии одолел «Хаен» в серии пенальти (1:1, 5:4).

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    В 20 туре Примеры «Леванте» уступил «Алавесу» (0:1), а в Кубке команда Пако Лопеса оказалась слабее «Севильи» (1:3). В последнем на сегодняшний день матче его подопечные не справились с «Осасуной» на выезде (0:2).

    Прогноз

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,13, на ничью — 9,10, а на победу «Леванте» — 22,0.

    На «Камп Ноу» коллектив Сетьена должен уверенно побеждать команду из нижней части таблицы, переживающую игровой спад. Наш прогноз — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,81. 0

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