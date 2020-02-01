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    Чем завершится очередное мадридское дерби?

    «Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.66) на тоталы в игре Примеры 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Атлетико»
    Винисиус Жуниор
    В 22 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Февраля 2020 года
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    «Реал»

    После 21 тура чемпионата Испании команда из Мадрида вышла в единоличные лидеры таблицы, имея на своем счету 46 баллов. Сейчас этот клуб опережает «Барсу» на 3 пункта.

    На данном этапе сезона подопечные Зинедина Зидана находятся в прекрасной форме. «Реал» никому не проигрывает с октября. А в последних семи матчах «сливочные» победили шесть раз в основное время.

    4 января «королевский клуб» разобрался с «Хетафе» (3:0), после чего в полуфинале Суперкубка мадридцы прошли «Валенсию» (3:1). А в финале «бланкос» в серии пенальти одолели «Атлетико» (0:0, 4:1).

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    18 января «Реал» в Примере переиграл «Севилью» (2:1). Затем команда Зидана прошла «Унионистас» в Кубке страны (3:1), взяла верх над «Вальядолидом» в Ла Лиге (1:0) и разгромила «Сарагосу» в 1/8 финала Кубка (4:0).

    «Атлетико»

    За 21 тур чемпионата Испании еще один представитель Мадрида заработал 36 баллов, из-за чего команда опустилась в зону Лиги Европы на пятое место.

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    • После этого подопечные Диего Симеоне одолели «Осасуну» (2:0), «Бетис» (2:1), «Леванте» (2:1) и «Барселону» в 1/2 финала Суперкубка (3:2). Но затем «индейцы» уступили «Реалу» трофей в серии пенальти (0:0, 1:4).

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    В 20 туре Примеры «Атлетико» потерпел поражение от «Эйбара» (0:2), а в 1/16 финала Кубка Испании «матрасники» проиграли «Леонесе» в дополнительное время (1:2). В следующей встрече в Ла Лиге команда Симеона разошлась миром с «Леганесом» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Реала» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 3,65, а на победу «Атлетико» — 4,70.

    Последние противостояния этих команд завершились ничейными исходами 0:0, но сейчас турнирная мотивация «Реала» вынудит коллектив Зизу идти вперед. Наш прогноз — тотал больше 2 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.66) на тоталы в игре Примеры 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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