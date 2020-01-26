«Хетафе» — «Бетис». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2020 года

В воскресенье, 26 января, в рамках 21-го тура испанской Примеры «Хетафе» в Мадриде на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» примет «Бетис». Начало поединка — 18:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Бетис».

«Хетафе»

Еще недавно у «Хетафе» была 6-матчевая победная и 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где мадридцы пропустили лишь два мяча.

В последнем матче 2019 года «асулонес» проиграли «Вильярреалу» (0:1). 4 января команда принимала «Реал» и была разбита со счетом 0:3.

11 января «Хетафе» вылетел из Кубка Испании, уступив во втором раунде «Бадалоне» — 0:2. Таким образом, серия поражений составила три игры кряду.

Тем не менее, в прошлом туре коллектив сумел разгромить на выезде «Леганес» (3:0), благодаря чему поднялся с седьмого на пятое место в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

«Бетис»

«Бетис» является 12-ой командой чемпионата с 27 очками в активе. До прошлого тура севильцы имели 3-матчевую безвыигрышную серию.

Если говорить о Примере, то здесь «бетикос» проиграли «Атлетико» со счетом 1:2, а также расписали ничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Алавесом» (1:1).

Эти результаты разбавляют две победы в рамках Кубка Испании. «Бетис» обыграл «Антониано» (0:4) и «Португалете» (0:3).

И только в прошлом туре андалузцам удалось выиграть. В нем они разгромили на своем поле «Реал Сосьедад» (3:0).

Посреди недели «Огурцы» вылетели из Кубка Испании, проиграв «Райо Вальекано» (2:2) по пенальти.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0