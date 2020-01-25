«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

В матче четвертого раунда Кубка Англии «Вест Хэм» будет принимать «Вест Бромвич». Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Лондоне. Начало — в 17:00. Прогноз на «Вест Хэм» — «Вест Бромвич».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» подходит к этому матчу Кубка Англии с серией из трех подряд поединков без побед. «Молотобойцы» под руководством Дэвида Мойеса трижды подряд не смогли выиграть в АПЛ.

«Вест Хэм» сперва проиграл «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а также «Лестеру» (1:4). Между этими играми команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1).

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В таблице АПЛ «Вест Хэм» на данный момент занимает 17-е место. При этом у «молотобойцев» столько же очков (23), сколько у двух команд которые идут ниже них в зоне вылета.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Вест Хэм» обыграл «Джиллингем» со счетом 2:0.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич», который играет в Чемпионшипе, в чемпионате не мог выиграть в шести матчах подряд.

В двух последних турах команда Славена Билича сперва сыграла вничью с «Чарльтоном» (2:2), а затем проиграл «Сток Сити» (0:1).

В Чемпионшипе «Вест Бромвич», несмотря на серию без побед, пока удерживает первое место. У команды — 53 очка в 28 матчах, ближайшего преследователя она опережает на 1 очко.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Вест Бром» встречался с «Чарльтоном» и одержал победу со счетом 1:0.

Прогноз

На победу «Вест Хэма» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 3,72, на победу «Вест Брома» — 4,48.

На проход «Вест Хэма» дается коэффициент 1,46, а на проход «Вест Брома» — 2,72.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Вест Бром» — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75. 0