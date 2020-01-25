«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

«Вест Хэм»
«Вест Хэм» подходит к этому матчу Кубка Англии с серией из трех подряд поединков без побед. «Молотобойцы» под руководством Дэвида Мойеса трижды подряд не смогли выиграть в АПЛ.
«Вест Хэм» сперва проиграл «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а также «Лестеру» (1:4). Между этими играми команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1).
В таблице АПЛ «Вест Хэм» на данный момент занимает 17-е место. При этом у «молотобойцев» столько же очков (23), сколько у двух команд которые идут ниже них в зоне вылета.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Вест Хэм» обыграл «Джиллингем» со счетом 2:0.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич», который играет в Чемпионшипе, в чемпионате не мог выиграть в шести матчах подряд.
В двух последних турах команда Славена Билича сперва сыграла вничью с «Чарльтоном» (2:2), а затем проиграл «Сток Сити» (0:1).
В Чемпионшипе «Вест Бромвич», несмотря на серию без побед, пока удерживает первое место. У команды — 53 очка в 28 матчах, ближайшего преследователя она опережает на 1 очко.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Вест Бром» встречался с «Чарльтоном» и одержал победу со счетом 1:0.
Прогноз
На победу «Вест Хэма» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 3,72, на победу «Вест Брома» — 4,48.
На проход «Вест Хэма» дается коэффициент 1,46, а на проход «Вест Брома» — 2,72.
Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Вест Бром» — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75. 0