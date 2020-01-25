«Рединг» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

В субботу, 25 января, «Рединг» в поединке 1/16 финала Кубка Англии на своей арене сыграет с «Кардифф Сити». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Рединг» — «Кардифф Сити».

«Рединг»

«Рединг» прошел уже одну стадию в этом кубковом турнире, переиграв на предыдущем этапе третьелиговый «Блэкпул» только в переигровке: 2:2 дома и 2:0 в гостях.

Отметим, что виктория над «мандаринами» в Кубке стала единственной для «бисквитов» за последние пять встреч (еще было три ничьи и одно поражение).

В своем последнем матче «ройялс» поделил очки в выездной встрече с «Ноттингем Форест» (1:1), а туром ранее был повержен в Лондоне «Миллуолом» со счетом 0:2.

После 28 матчей в копилке у «Рединга» числится 37 зачетных баллов, с которыми команда находится на 13 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» преодолел предыдущую стадию за схожим сценарием. После домашних 2:2 с «Карлайл Юнайтед», валлийцы смогли в гостях перестрелял своего оппонента в переигровке — 4:3.

«Синие птицы» тоже за последние пять игр выиграли только раз (в Кубке), раз проиграли и три встречи свели вничью. Одна из мировых состоялась в прошлой игре «ласточек» — с «Бирмингем Сити» (1:1) в гостях.

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У коллектива из столицы Уэльса в копилке находится на два очка больше, чем у его предстоящего противника, позволяющее ему быть выше на две строки.

В текущем первенстве «Рединг» разгромил «Кардифф Сити» на своей арене со счетом 3:0, а в позапрошлом розыгрыше Чемпионшипа было зафиксировано две ничьи — 2:2 и 0:0.

Прогноз на «Рединг» — «Кардифф Сити»

Валлийский коллектив не особо уверенно себя чувствует вне родных стен, зачастую много пропуская. Поэтому есть смысл поставить — 1Х + ТБ 2,0 за 1.95. 0