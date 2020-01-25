«Ньюкасл» — «Оксфорд Юнайтед». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка Англии 25 января 2020 года

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парке» примет «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Оксфорд Юнайтед».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» не знает горечи поражений уже в пяти последних матчах с учетом всех турниров, победив в этом отрезке в двух из них при трех ничейных исходах.

Накануне «сороки» сыграли в гостях с «Эвертоном» (2:2), забив оба своих гола уже в компенсированное время. Перед этим они выиграли две игры — дома у «Челси» (1:0) в АПЛ и 4:1 у «Рочдейла» в Кубке.

В турнирной таблице Премьер-лиге «черно-белые» находятся на 14 позиции, набрав в 24 поединках 30 зачетных пунктов, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов.

В этом розыгрыше Кубка Англии «Ньюкасл» преодолел уже один этап, переиграв на предыдущей стадии вышеупомянутый «Рочдейл» после переигровки — 1:1 и 4:1.

«Оксфорд Юнайтед»

«Оксфорд Юнайтед», представляющий третий по рангу дивизион Англии, в этом розыгрыше Кубка прошел уже три этапа.

На всех этих стадиях «парни с холма» встречались с командами из низших лиг и за все эти встречи пропустили только один гол, который пришелся не матч предыдущего этапа против «Хартлпул Юнайтед» (1:4).

«Желто-синие» находятся среди лидеров в своем дивизионе. На данный момент они идут в зоне пле-офф, уступая прямому повышению в классе шесть баллов.

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«Оксфорд» не может победить в последних трех поединках, раз уступив в этот период при двух ничейных исходах. В своем последнем матче команда сыграла 1:1 с «Джиллингемом» в игре Лиги 1.

Три года тому назад эти командой уже играли между собой на аналогичной стадии. И тогда «Оксфорд» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0.

Прогноз на «Ньюкасл» — «Оксфорд Юнайтед»

Прогнозируем, что «Ньюкасл», набравший в последнее время хорошую форму, возьмет реванш за унижение трехлетней давности, обыграв «Оксфорд» с разницей в несколько мячей. 0