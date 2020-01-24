«Осасуна» — «Леванте». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 24 января 2020 года

В пятницу, 24 января «Осасуна» на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне сыграет с «Леванте» в 21-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Леванте».

«Осасуна»

Подопечные Хагоба Аррасате завершили 2019 год домашним поражением от «Реал Сосьедада» (3:4) в матче Примеры. Трижды пропустив в первом тайме, они почти отыгрались сразу после перерыва, но все же уступили.

Новый год «Осасуна» начала выездной ничьей с «Сельтой» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах и продлив серию без побед в Ла Лиге до 4 матчей.

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В матче 1/32 финала Кубка Испании «рохильос» на выезде вырвали на последних минутах победу у «Аро» (2:1), после чего дома разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0) в Примере.

В последнем матче, в рамках 1/16 финала «Осасуна» в экстра-тайме сумела победить на выезде «Рекреативо» со счетом 3:2 (д.в.), дважды пропустив в первом тайме и отыгравшись после перерыва.

После 20 туров Примеры «Осасуна» с 25 очками на 13-м месте. Разница мячей 26-25, девять голов забил Чими Авила, еще 5 на счету Рубена Гарсии, 4 забил Роберто Торрес.

«Леванте»

Валенсийцы завершили уходящий 2019-й год волевой домашней победой над «Сельтой» (3:1). Пропустив до перерыва, подопечные Пако Лопеса трижды отличились во втором тайме.

А вот в новом году «Леванте» пока не блещет. Январь начался с поражения от «Атлетико» (1:2) в Мадриде, и вновь валенсийцы пропустили два быстрых мяча в первом тайме.

В 1/32 финала Кубка Испании «Леванте» одолел на выезде «Реал Хаэн» только по пенальти — 1:1 (5:4), при этом валенсийцы заканчивали встречу вдевятером, оставшись в меньшинстве еще после первого тайма.

Затем левантийский клуб дома уступил «Алавесу» (0:1) в рамках Примеры и вылетел из Кубка Испании, проиграв на выезде «Севилье» (1:3) в 1/16 финала.

После 20 туров Примеры «Леванте» с 26 очками на 12-м месте. Разница мячей 26-30. Девять голов забил Рохер Марти, еще 4 — Борха Майораль.

Календарь и таблица испанской Примеры

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Леванте» выиграл оба матча: 1:0 в гостях и 2:0 дома. В 6 последних матчах в Памплоне «Леванте» 4 раза проиграл и лишь раз выиграл, раз сыграв вничью.

Прогноз

На победу «Осасуны» букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат в основное время — 3,80, а на победу «Леванте» — 3,95.

«Леванте» провалил январский отрезок, а «Осасуна» успешнее играет дома и в предстоящем матче, прогнозируем, что «красные» не проиграют.

«Леванте» часто пропускает быстрые голы и вынужден отыгрываться. Интересны также варианты ТМ 2,5 за 2,10 и «Обе забьют — нет» за 2,15. 0