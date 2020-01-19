«Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Примеры 19 января 2020 года

В 20 туре испанской Примеры «Бетис» сыграет с «Реал Сосьедадом» на стадионе «Бенито Вильямарин». Игра состоится 19 января. Начало в 16:00 по Москве. Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад».

«Бетис»

«Бетис» является 13-ой командой чемпионата с 24 очками в активе. Хозяева имеют 3-матчевую безвыигрышную серию, поэтому им нужно набирать очки, чтобы прервать ее.

Если говорить о Примере, то здесь «бетикос» проиграли «Атлетико» со счетом 1:2, а также расписали ничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Алавесом» (1:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

Эти результаты разбавляют две победы в рамках Кубка Испании. «Бетис» обыграл «Антониано» (0:4) и «Португалете» (0:3).

В какой-то степени на результаты «бело-зеленых» могут влиять кадровые потери. В первую очередь стоит отметить травму Карьвалью и Хуанми. Следующую игру пропустит Фекир из-за дисквалификации.

«Реал Сосьедад»

Гости явно настроены на то, чтобы попасть в еврокубки. Команда идет в шестой, набрав 31 балл. При этом «Реал Сосьедад» очень близок к зоне Лиги чемпионов.

Последние матчи в Примере для «сан-себастьянцев» были непростыми. Поражение команда потерпела от «Вильярреала» (1:2). Очень нервным получился выездной поединок с «Осасуной» (3:4). Также стоит выделить ничью с «Барсой» (2:2).

Вдобавок к этому «бело-синие» разгромили в Кубке Испании двух соперников — «Бесерриль» (0:8) и «Сеуту» (0:4).

Потерь хватает и у гостей. У них дисквалифицирован Зубельдия. Ильярраменди, Сурутуса и Монреаль травмированы.

Прогноз

У обеих команд последние поединки получались довольно результативными. На стадионе «Бетиса» забивалось более двух голов в 5 прошлых играх, при этом в 5 из 6 матчей Примеры с участием «Реал Сосьедада» была та же история.

Также отметим, что «Бетис» не выигрывал у этого соперника в 4 матчах подряд. «Сан-себастьянцы» одержали победу в двух последних играх.

Считаем, что в этом случае стоит поставить на тотал больше 2.5. Коэффициенты составляет 1.69.

Еще предлагаем вариант «Х2» с коэффициентом 1.58. 0