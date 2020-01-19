ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерГосподство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит Бундеслиги Судьбу РПЛ решит РФССобрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал? Лионель МессиПримера. «Реал» встретится с «Севильей», «Атлетико» поедет к «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»
  • 01:22
    • «Марсель» вышел в 1/8 Кубка Франции
  • 01:03
    • «Хетафе» на выезде разгромил «Леганес»
  • 00:45
    • «Шальке» дома обыграл «Боруссию» М
  • 21:32
    • «Локомотив» интересуется Ленсом
  • 21:00
    • «Ман Юнайтед» договорился о трансфере Бруну Фернандеша за 60 млн евро
  • 19:37
    • Исламхан прибыл в «Зенит» на просмотр
  • 17:49
    • Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
    Все новости спорта

    В Севилье будет результативный матч

    «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Примеры 19 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад»
    Микель Ойарсабаль
    В 20 туре испанской Примеры «Бетис» сыграет с «Реал Сосьедадом» на стадионе «Бенито Вильямарин». Игра состоится 19 января. Начало в 16:00 по Москве. Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2020 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 16:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.65
  • Играть!
    •

    «Бетис»

    «Бетис» является 13-ой командой чемпионата с 24 очками в активе. Хозяева имеют 3-матчевую безвыигрышную серию, поэтому им нужно набирать очки, чтобы прервать ее.

    Если говорить о Примере, то здесь «бетикос» проиграли «Атлетико» со счетом 1:2, а также расписали ничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Алавесом» (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Эти результаты разбавляют две победы в рамках Кубка Испании. «Бетис» обыграл «Антониано» (0:4) и «Португалете» (0:3).

    В какой-то степени на результаты «бело-зеленых» могут влиять кадровые потери. В первую очередь стоит отметить травму Карьвалью и Хуанми. Следующую игру пропустит Фекир из-за дисквалификации.

    «Реал Сосьедад»

    Гости явно настроены на то, чтобы попасть в еврокубки. Команда идет в шестой, набрав 31 балл. При этом «Реал Сосьедад» очень близок к зоне Лиги чемпионов.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Последние матчи в Примере для «сан-себастьянцев» были непростыми. Поражение команда потерпела от «Вильярреала» (1:2). Очень нервным получился выездной поединок с «Осасуной» (3:4). Также стоит выделить ничью с «Барсой» (2:2).

    Вдобавок к этому «бело-синие» разгромили в Кубке Испании двух соперников — «Бесерриль» (0:8) и «Сеуту» (0:4).

  • Собрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал?
  • Пресса и комментарии — об итогах собрания российской Премьер-лиги
  • Вчера

    • Потерь хватает и у гостей. У них дисквалифицирован Зубельдия. Ильярраменди, Сурутуса и Монреаль травмированы.

    Прогноз

    У обеих команд последние поединки получались довольно результативными. На стадионе «Бетиса» забивалось более двух голов в 5 прошлых играх, при этом в 5 из 6 матчей Примеры с участием «Реал Сосьедада» была та же история.

    Также отметим, что «Бетис» не выигрывал у этого соперника в 4 матчах подряд. «Сан-себастьянцы» одержали победу в двух последних играх.

    Считаем, что в этом случае стоит поставить на тотал больше 2.5. Коэффициенты составляет 1.69.

    Еще предлагаем вариант «Х2» с коэффициентом 1.58. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брайтон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • 17:00 13/01/2020     Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020     Хуан Мата
  • Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»
    • 13:35 16/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Примеры 19 января 2020 года. Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Планы на зиму: «Локомотив»Как Юрию Семину стабилизировать пошедший вразнос «Локомотив»? 16/01/2020 в 22:020
  • 16:49
    • Роналду — лучший игрок «Ювентуса» в декабре
  • 16:33
    • Рублев одолел Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Аделаиде
  • 22:23
    • Абрамович одобрил покупку Джейдона Санчо
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Хет-трик Овечкина, голы Дадонова, Ковальчука и НичушкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 января Вчера в 10:010
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Боруссия» Д успешно начать новый год?
  • 3.84
    •
  • 20:36
    • Специалист: Кейн может пропустить 6 месяцев
  • 20:15
    • Моуринью: «Интер» не делал предложения по Эриксену
  • 19:25
    • «Кельн» хочет арендовать Хеведеса с правом выкупа
    Хуан Мата Футбол Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»Испанец является примером для молодых футболистов «красных дьяволов» 16/01/2020 в 13:350
  • 16:20
    • Три игрока из клубов ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд
  • 15:20
    • Наставник пражской «Славии» отказал «Локомотиву»
  • 14:47
    • Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Осрблье
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие