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    Справятся ли парижане с лидером Лиги 2?

    «Лорьян» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Франции 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Лорьян» — ПСЖ
    Эдинсон Кавани
    В 1/16 финала Кубка Франции «Лорьян» будет принимать ПСЖ. Матч состоится 19 января на «Стад дю Мустуар». Начало встречи — в 22:55 мск. Прогноз на «Лорьян» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Кубок 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Лорьян»

    Свой путь в Кубке страны команда из одноименного города начала со стадии 1/128 финала. 16 ноября в родных стенах хозяева уверенно разобрались с «Генгамом» (3:0).

    В декабре в ходе 1/64 подопечные Кристофа Пелиссьеа в гостях с минимальным преимуществом обыграли «Понтивьен» (1:0).

    В 1/32 финала «Лорьян» встретился с представителем Лиги 1. На «Стад дю Мустуар» «мерлузовые» в дополнительное время одержали верх над «Брестом» (2:1).

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    Во втором по силе дивизионе Франции коллектив Кристофа Пелиссьеа находится на первой строчке. В 20 матчах эта команда завоевала 42 очка.

    ПСЖ

    Сильнейшая на сегодняшний день команда Франции начала свои выступления в Кубке страны с 1/32 финала. В матче 5 декабря на «Стад Робер Боден» гости разнесли клуб «Лина-Монлери» (6:0).

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    • После этой встречи «Пари Сен-Жермен» сразился с «Сент-Этьеном» в Лиге 1. В родных стенах красно-синие разгромили оппонентов со счетом 6:1.

    В рамках 20 тура чемпионата Франции парижане сыграли вничью с «Монако» (3:3), а затем они победили красно-белых в отложенном матче 15 тура (4:1).

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    На данный момент коллектив из столицы имеет на своем счету 49 очков. В таблице Лиги 1 этот клуб располагается на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 8 пунктов.

    Прогноз

    На победу «Лорьяна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,80, на ничью — 5,70, а на победу ПСЖ — 1,27.

    В грядущем матче Томас Тухель даст отдохнуть лидерам, но глубины скамейки должно хватить Парижу для уверенной игры против представителя Лиги 2. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал ПСЖ больше 2 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Лорьян» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Франции 19 января 2020 года. Прогноз на «Лорьян» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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