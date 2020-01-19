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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на АПЛ 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
    Давид Де Хеа
    В воскресенье, 19 января, «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги имея на своем счету 61 очко.

    В 21 сыгранном матче «красные» одержали 20 побед и один раз сыграли вничью — с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:1) 20 октября прошлого года.

    В январе подопечные Юргена Клоппа в национальном первенстве обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Тоттенхэм» (1:0).

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    • Также мерсисайдцы преодолели барьер 1/32 финала Кубка Англии, выиграв в дерби у «Эвертона» (1:0).

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    После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Деян Ловрен, Жоэль Матип, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Фабиньо.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 набранными очками.

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    • На счету «красных дьяволов» девять побед, семь ничьих и шесть поражений в 22 сыгранных турах.

    В дебютном матче нового года команда Уле Гуннара Сульшера потерпела поражение от «Арсенала» (0:2), после чего разгромила «Норвич Сити» (4:0).

    Кроме того, в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» по итогам двух встреч сломил сопротивление «Вулверхэмптона» (0:0 и 1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    У манкунианцев в лазарете находятся Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Поль Погба и Маркус Рашфорд.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.42, победа «Манчестер Юнайтед» — 8.20, ничья — 5.00.

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    • Данный расклад основывается не только на феноменальной победной серии «красных», но и на том, что «красные дьяволы» потратили больше сил, проведя дополнительную игру с «волками».

    Кроме того, у Сульшера больше кадровых проблем, чем у Клоппа. Чего только стоит Рашфорд, отсутствие которого может стать главной проблемой гостей.

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    Впрочем, в любом составе «Манчестер Юнайтед» может потрепать нервы лидеру, даже на «Энфилде».

    Давайте не забывать, что «Ливерпуль» играет с еще большей частотой, ведь в декабре ему пришлось отвлекаться на клубный чемпионат мира. Да, пока это не отразилось на результатах, но в любой момент усталость может дать о себе знать.

    Нам тоже кажется, что хозяева будут ближе к победе, но вряд ли она будет комфортной. Наш прогноз — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой +1,5» за 1.75.

    Также можно присмотреться к ставке «обе забьют: нет» за 1.90. Ожидаем напряженной игры, в которой все может решить один забитый мяч. 0

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на АПЛ 19 января 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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