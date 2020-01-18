«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

«Манчестер Сити»
После 22 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге команда из Манчестера находится на втором месте с 47 баллами. От первой строчки ее отделяют 14 пунктов.
В конце декабря в рамках 19 тура АПЛ «Манчестер Сити» на стадионе «Молинью» встретился с «Вулверхэмптоном». К 50 минуте гости вели 2:0, но «волки» сумели отыграться, а затем и вырвали победу. В итоге «Сити» проиграл со счетом 2:3.
На данный момент это было последнее поражение подопечных Пепа Гвардиолы. В 20 туре чемпионата «Манчестер Сити» одержал верх над «Шеффилдом Юнайтед» (2:0).
Чуть позже «горожане» победили «Эвертон» (2:1), разгромили «Порт Вэйл» в Кубке Англии (4:1), разобрались с МЮ в Кубке Лиги (3:1), а также разнесли «Астон Виллу» в АПЛ (6:1).
«Кристал Пэлас»
В ходе 22 матчей чемпионата коллектив из южной части Лондона заработал 29 очков, благодаря чему он сейчас идет девятым в турнирной таблице.
Последний раз команда Роя Ходжсона побеждала 26 декабря. В тот день на стадионе «Селлхерст Парк» голы Куяте и Айю подарили «орлам» три балла в противостоянии с «Вест Хэмом» (2:1).
Закончил 2019 год «Кристал Пэлас» ничьей в гостевой встрече с «Саутгемптоном» (1:1). 1 января подопечные Роя Ходжсона расписали мировую с «Норвичем» (1:1).
После этого «стекольщики» дома сразились с «Дерби Каунти» в 1/32 финала Кубка Англии. На глазах у своих болельщиков хозяева уступили (1:0). В 22 туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» не выявил сильнейшего в игре с «Арсеналом» (1:1).
Прогноз
На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,10, ничья оценивается в 11,0, а победа «Кристал Пэлас» — в 26,0.
Сейчас команде Гвардиолы важно закрепиться на втором месте в таблице. У себя дома «горожане» легко разберутся с лондонцами, у которых сейчас имеются кадровые потери. Наш прогноз — «Манчестер Сити» выиграет оба тайма за 1,80. 0