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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
    Серхио Агуэро
    В 23 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 18 января. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    После 22 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге команда из Манчестера находится на втором месте с 47 баллами. От первой строчки ее отделяют 14 пунктов.

    В конце декабря в рамках 19 тура АПЛ «Манчестер Сити» на стадионе «Молинью» встретился с «Вулверхэмптоном». К 50 минуте гости вели 2:0, но «волки» сумели отыграться, а затем и вырвали победу. В итоге «Сити» проиграл со счетом 2:3.

    На данный момент это было последнее поражение подопечных Пепа Гвардиолы. В 20 туре чемпионата «Манчестер Сити» одержал верх над «Шеффилдом Юнайтед» (2:0).

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    Чуть позже «горожане» победили «Эвертон» (2:1), разгромили «Порт Вэйл» в Кубке Англии (4:1), разобрались с МЮ в Кубке Лиги (3:1), а также разнесли «Астон Виллу» в АПЛ (6:1).

    «Кристал Пэлас»

    В ходе 22 матчей чемпионата коллектив из южной части Лондона заработал 29 очков, благодаря чему он сейчас идет девятым в турнирной таблице.

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    • Последний раз команда Роя Ходжсона побеждала 26 декабря. В тот день на стадионе «Селлхерст Парк» голы Куяте и Айю подарили «орлам» три балла в противостоянии с «Вест Хэмом» (2:1).

    Закончил 2019 год «Кристал Пэлас» ничьей в гостевой встрече с «Саутгемптоном» (1:1). 1 января подопечные Роя Ходжсона расписали мировую с «Норвичем» (1:1).

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    После этого «стекольщики» дома сразились с «Дерби Каунти» в 1/32 финала Кубка Англии. На глазах у своих болельщиков хозяева уступили (1:0). В 22 туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» не выявил сильнейшего в игре с «Арсеналом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,10, ничья оценивается в 11,0, а победа «Кристал Пэлас» — в 26,0.

    Сейчас команде Гвардиолы важно закрепиться на втором месте в таблице. У себя дома «горожане» легко разберутся с лондонцами, у которых сейчас имеются кадровые потери. Наш прогноз — «Манчестер Сити» выиграет оба тайма за 1,80. 0

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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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