«Удинезе» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Серии А 12 января 2020 года

В 19 туре итальянской Серии А «Удинезе» примет «Сассуоло» на своем стадионе «Дачия Арена». Матч состоится 12 января в 14:30 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Сассуоло».

«Удинезе»

В последних матчах чемпионата «Удинезе» удалось выиграть. «Маленькие» зебры обыграли двух соперников. Речь идет о поединках с «Лечче» (0:1) и «Кальяри» (2:1). Таким образом, хозяева прервали свою 4-матчевую серию поражений.

Сейчас «Удинезе» имеет 21 очко, опережая «Сассуоло» в турнирной таблице на 2 пункта. Есть вероятность, что в случае победы «черно-белые» смогут подняться на несколько позиций вверх при благоприятных условиях.

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Отметим, что «зебры» являются одной из менее забивающих команд Серии А. У них на счету всего 14 мячей в 18 играх.

«Сассуоло»

«Сассуоло» отстает на два пункта, поэтому победа позволит гостях обойти соперника в турнирной таблице. Сзади поджимают «Сампдория» и «Фиорентина», поэтому терять очки не желательно. В противном случае коллектив может вплотную приблизиться к зоне вылета.

Последние игры в чемпионате выдались непростыми. «Черно-зеленые» проиграли «Наполи» 1:2 и уступили команде «Дженоа» с аналогичным счетом. До этого гости не проигрывали в трех матчах подряд. Однако добавим, что коллектив выиграл только раз за семь встреч.

Также стоит выделить дисквалификацию Локателли и Берарди. Второй — один из лучших бомбардиров, ассистентов и в целом футболистов, если смотреть на средний балл. Так что дисквалификация этих двух футболистов является серьезной проблемой.

Прогноз

Дома «Удинезе» не проигрывает на протяжении четырех поединков. Соперник забивал не более одного гола за игру. Однако «Сассуоло» довольно удачно выступает в Удине, выиграв две из трех выездных очных встреч.

Коэффициенты даются такие: 2.23 на хозяев, 3.30 на гостей и 3.50 на ничью.

Представителям одноименного города Сассуоло будет нелегко без двух своих ведущих футболистов. Однако борьбу «Удинезе» они все же навязать должны.

Ожидаем небольшое количество голов и местами закрытый футбол. Прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.93. 0