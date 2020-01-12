«Дижон» — «Лилль». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч чемпионата Франции 12 января 2020 года

В 20 туре французской Лиги 1 «Дижон» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Гастон Жерар» 12 января. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Дижон» — «Лилль».

«Дижон»

До 12-го тура «Дижон» находился на дне турнирной таблицы Лиги 1: тогда на счету у хозяев грядущей игры было всего девять очков.

За 11 туров команда 6 раз проигрывала и только дважды праздновала победу. Тем не менее, постепенно коллектив стал побеждать чаще, включая и действующего чемпиона ПСЖ (2:1).

В последних же пяти матчах клуб потерпел лишь одно поражение. Правда, и выиграть удалось только раз — в предыдущем поединке против «Валенсьена» (2:1) в Кубке Франции.

По итогам 19 туров «Дижон» идет на 16 месте с отрывом в шесть очков от зоны вылета.

«Лилль»

В своих 19 встречах в рамках французского первенства клуб из одноименного города смог набрать 31 балл. На данный момент команда замыкает четверку лидеров в таблице чемпионата.

С 30 ноября по 6 декабря «доги» победили в 3 поединках кряду. Сперва в Лиге 1 «Лилль» обыграл «Дижон» (1:0). А затем этот коллектив оказался сильнее «Лиона» (1:0).

Последним соперником в данной небольшой серии был «Брест» (1:0). Затем «Лилль» потерпел поражение от «Челси» в ЛЧ (1:2), но с тех пор проиграл лишь раз.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев оценивается в 3,90, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0