«Спортинг» Лиссабон — «Порту». Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 5 января 2020 года

В воскресенье, 5 января 2020 года, «Спортинг» Лиссабон на своем поле примет «Порту» в рамках 15-го тура португальской Примейры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Спортинг» Лиссабон — «Порту».

«Спортинг» Лиссабон

В чемпионате Португалии «зелено-белые» идут на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера первенства «Бенфики» составляет аж на 13 очков.

Между тем, «Львы» лишь на два балла опережают четвертую позицию. Коллектив одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах во всех турнирах.

Эти матчи включают не только Примейру, но и Лигу Европы, а также Кубок Лиги. В этих турнирах «Спортинг» вышел в 1/16 финала и полуфинал соответственно.

«Порту»

По итогам 14 туров «Порту» идет на второй строчке чемпионата Португалии. Команда на четыре очка отстает от лидера «Бенфики».

Грядущий соперник отстает от «Драконов» на девять баллов. Клуб не знает поражений уже 10 поединков кряду во всех турнирах.

В четырех предыдущих матчах коллектив одержал победы с общей разницей 11-4. Эта серия позволила ему выйти в плей-офф Лиги Европы, в четвертьфинал Кубка Португалии и полуфинал Кубка Лиги.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев оценивается в 3,25, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Порту» выиграет, и обе команды забьют за 3,9.

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