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    Удержится ли «Севилья» на третьем месте?

    «Севилья» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч чемпионата Испании 3 января 2020 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Атлетик»
    «Севилья» выиграла два предыдущих матча
    В пятницу, 3 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет с «Атлетиком». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2020 года
    Севилья
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    •  Севилья 23:00 Атлетик Атлетик
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    «Севилья»

    До прошлого тура чемпионата Испании «Севилья» в последний раз побеждала еще 1 декабря, когда одолела дома «Леганес» (1:0), после чего выдала 3-матчевую безвыигрышную серию.

    Началась она с мировой с «Осасуной» (1:1), затем «нервионцы» дважды проиграли. на Кипре АПОЭЛу (0:1) в ЛЕ и дома «Вильярреалу» (1:2) в Ла Лиге.

    После этого они прервали серию без викторий, одолев 1:0 в Кубке Короля «Бергантиньос». Этот успех был поддержан в предыдущем туре победой над «Мальоркой» (2:0).

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    С 34 зачетными пунктами «красно-белые» идут на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но 4 и 5 позицию они опережают на два и три очка соответственно.

    «Атлетик»

    Коллектив из города Бильбао имеет в своем активе 28 баллов, благодаря чему он занимает 7 строчку в таблице, отставая от еврокубковой зоны на два пункта.

    После ничейного результата во встрече с «Вильярреалом» (0:0) подопечные Гаиски Гаритано победили в четырех следующих поединках.

    «Атлетик» был сильнее «Леванте» (2:1), «Эйбара» в товарищеском матче (4:1), «Осасуны» (2:1) и «Гранады» (2:0). Но 8 декабря «львы» в гостях потерпели поражение от «Бетиса» (2:3).

    В 17 туре испанской Примеры красно-белые разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), а затем в 1/64 финала Кубка Короля «Атлетик» легко разобрался с клубом «Интерсити» (3:0).

    В прошлом туре клуб сумел увезти очки из «Сантьяго Бернабеу», сыграв 0:0 с «Реалом».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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