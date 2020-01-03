«Севилья» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч чемпионата Испании 3 января 2020 года

В пятницу, 3 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет с «Атлетиком». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Атлетик».

«Севилья»

До прошлого тура чемпионата Испании «Севилья» в последний раз побеждала еще 1 декабря, когда одолела дома «Леганес» (1:0), после чего выдала 3-матчевую безвыигрышную серию.

Началась она с мировой с «Осасуной» (1:1), затем «нервионцы» дважды проиграли. на Кипре АПОЭЛу (0:1) в ЛЕ и дома «Вильярреалу» (1:2) в Ла Лиге.

После этого они прервали серию без викторий, одолев 1:0 в Кубке Короля «Бергантиньос». Этот успех был поддержан в предыдущем туре победой над «Мальоркой» (2:0).

С 34 зачетными пунктами «красно-белые» идут на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но 4 и 5 позицию они опережают на два и три очка соответственно.

«Атлетик»

Коллектив из города Бильбао имеет в своем активе 28 баллов, благодаря чему он занимает 7 строчку в таблице, отставая от еврокубковой зоны на два пункта.

После ничейного результата во встрече с «Вильярреалом» (0:0) подопечные Гаиски Гаритано победили в четырех следующих поединках.

«Атлетик» был сильнее «Леванте» (2:1), «Эйбара» в товарищеском матче (4:1), «Осасуны» (2:1) и «Гранады» (2:0). Но 8 декабря «львы» в гостях потерпели поражение от «Бетиса» (2:3).

В 17 туре испанской Примеры красно-белые разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), а затем в 1/64 финала Кубка Короля «Атлетик» легко разобрался с клубом «Интерсити» (3:0).

В прошлом туре клуб сумел увезти очки из «Сантьяго Бернабеу», сыграв 0:0 с «Реалом».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0