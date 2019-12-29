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    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
    Юрген Клопп
    В воскресенье, 29 декабря, «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Энфилд», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.33
  • X
  • 5.45
  • 2
  • 8.50
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы начали декабрь победив дома «Эвертон» (5:2) в ливерпульском дерби и на выезде разгромив «Борнмут». (3:0).

    После этого подопечные Юргена Клоппа в рамках Лиги чемпионов в гостях справились с «Зальцбургом» (2:0), а вернувшись домой победили «Уотфорд» (2:0).

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    После этого Юрген Клопп отправил молодежный состав на матч четвертьфинала Кубка Лиги с «Астон Виллой» (0:5), а сам с главной командой отправился в Катар на матч 1/2 финала Клубного ЧМ с «Монтерреем» (2:1).

    Вырвав непростую победу в финале КЧМ над «Фламенго» (1:0 д.в.), «Ливерпуль» вернулся в Англию, где разгромил на выезде «Лестер» (4:0).

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    • После 19 туров АПЛ «Ливерпуль» с 52 очками возглавляет таблицу, на 13 очков опережая ближайшего преследователя. Разница мячей 46-14, по девять голов забили Садио Мане и Мохамед Салах, еще 6 — Фирмино.

    «Вулверхэмптон»

    В начале декабря «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1) и победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

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    • Выезд в гости к «Брайтону» завершился вничью 2:2, а вернувшись на родной стадион «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0) в матче Лиги Европы.

    Затем «Вулверхэмптон» дома уступил «Тотенхэм» (1:2), пропустив на последних минутах, и на выезде одолел «Норвич» (2:1).

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    В последнем матче «волки» на своем поле сумели вырвать на последних минутах победу у «Манчестер Сити» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2. При этом с 12-й минуты они играли в большинстве.

    После 19 туров «Вулверхэмптон» с 30 очками занимает 5 место в таблице АПЛ. Разница мячей 29-24, восемь голов забил Рауль Хименес.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом сезоне «Волки» проиграли обма матча «Ливерпулю» в АПЛ со счетом 0:2, а вот в 1/32 Кубка Англии победили дома со счетом 2:1. За последние 10 лет «Вулверхэмптон» 5 раз играл на «Энфилде», дважды выиграв и трижды проиграв.

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,30, на ничейный результат в основное время — 5,75, а на победу «Вулверхэмптона» — 10,00.

    У «Ливерпуля» тяжелый график, но вряд ли они откажутся воспользоваться осечками конкурентов и споткнутся в домашнем матче. А вот очередного разгрома может и не быть.

    Мерсисайдцы очень мало пропускают, так что в домашнем матче могут сберечь ворота. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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