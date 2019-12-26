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    «Лидс» прервет неудачный период?

    «Лидс» — «Престон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лидс» — «Престон»
    Эзджан Алиоски
    26 декабря в рамках 24-го тура английской первой лиги «Лидс» на «Элланд Роуд» примет «Престон». Начало встречи — в 20:15 по Москве. Прогноз на «Лидс» — «Престон».

    «Лидс»

    «Лидс» закончил первый круг в первом российском дивизионе на втором месте, отстав на три очка от лидера «ВБА», опережая третью строку на восемь пунктов.

    «Павлины» не особо удачно провели последние встречи, заработав в трех минувших играх только четыре балла. Начался этот период для них с виктории 2:0 над «Халл Сити» дома.

    Затем «белые» на своей территории поделили очки с «Кардифф Сити» (3:3), а в прошлом туре были повержены в Лондоне «Фулхэмом» со счетом 1:2.

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    На «Элланд Роуд» в этом розыгрыше Чемпионшипа «Лидс» проиграл лишь раз в 11 встречах, трижды сыграл вничью и семь матчей выиграл, разница забитых и пропущенных в этих играх составила 18:7.

    «Престон»

    Первый чемпион Англии по итогам первого круга идет на пятом месте, набрав в 23 поединках первенства 38 баллов, опережая седьмую строку лишь на пункт.

    «Неуязвимые» не знают горечи поражений в последних трех матчах Чемпионшипа, раз сыграв в ничью при двух победных исходах.

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    Начали «лилейно-белые» этот период с двух домашних викторий по 2:1 над «Фулхэмом» и «Лутон Таун», а затем расписали мировую с «Кардифф Сити» (0:0) на его арене.

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    • В 11 выездных встречах текущего розыгрыша первого дивизиона «Престон» добыл только две победы, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл, разница мячей — 6:14.

    В первом круге на поле «Престона» команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «Лидс» выиграл обе встречи — 3:0 и 2:0.

    Прогноз на «Лидс» — «Престон»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.45, победа «Престона» — 7.50, ничья — 5.00.

    «Павлины» на своей арене играют очень успешно, но не особо результативно. Предлагаем поставить — 1Х + тотал меньше 3,5. 0

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