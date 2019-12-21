«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года

В 18 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 21 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Арсенал».

«Эвертон»

В турнирной таблице чемпионата Англии коллектив из Ливерпуля сейчас занимает 16 место. За 17 поединков этой команде удалось завоевать 18 баллов.

Совсем недавно руководство клуба отправило в отставку тренера Маркуса Силву. В последних встречах под его крылом «Эвертон» потерпел поражения трижды кряду.

23 ноября «ириски» дома уступили «Норвичу» (0:2), после чего эта команда на выезде проиграла «Лестеру» (1:2) и была разгромлена «Ливерпулем» (2:5).

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В дебютной встрече с наставником Данканом Фергюсоном «Эвертон» одолел «Челси» (3:1). Чуть позже «ириски» расписали мировую с МЮ (1:1), а в четвертьфинале Кубка лиги на «Гудисон Парк» хозяева в серии пенальти были слабее «Лестера» (2:2, 2:4).

«Арсенал»

После 17 туров чемпионата Англии лондонский коллектив располагается в середине таблицы на десятой строчке. За все эти матчи команде удалось заработать 22 балла.

До недавнего времени «канониры» не могли победить в течение 9 встреч. Последним соперником для Унаи Эмери в качестве тренера «Арсенала» был «Айнтрахт». На «Эмирейтс» хозяева уступили немцам со счетом 1:2.

Теперь лондонцами временно руководит Фредди Юнгберг. В первом его поединке «канониры» разошлись миром с «Норвичем» (2:2), а чуть позже «пушкари» потерпели поражение от «Брайтона» (1:2).

9 декабря «Арсенал» победил «Вест Хэм» (3:1), а в еврокубках этот коллектив сыграл вничью со «Стандардом» (2:2). В 17 туре АПЛ столичный клуб был разгромлен «Ман Сити» (0:3).

Прогноз

Победа «Эвертона» оценивается в 2,39, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,75, а на победу «Арсенала» — 2,85.

На фоне слухов о смене тренера «канониры» постараются достойно сыграть против «Эвертона» в гостях. Наш прогноз на матч — победа «Арсенала» или ничья с коэффициентом 1,62. 0