ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейта стал одним из героев матчаДругой континент — тот же самый «Ливерпуль» Роберто Фирмино«Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило Лионель МессиЭнергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
  • 00:58
    • Усик и Чисора проведут поединок 7 марта
  • 00:30
    • Слуцкий: Есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее
  • 23:35
    • «Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»
  • 17:43
    • Слуцкий возглавил «Рубин»
  • 23:24
    • ЦСКА в гостях обыграл СКА
  • 23:13
    • «Локомотив» обыграл «Йокерит» в серии буллитов
  • 23:00
    • «Динамо» в Москве разгромило «Северсталь»
    Все новости спорта

    Зацепится ли «Арсенал» за очки на «Гудисон Парк»?

    «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз на «Эвертон» — «Арсенал»
    Игроки «Арсенала»
    В 18 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 21 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Арсенал».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2019 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 15:30 Арсенал Арсенал
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.70
  • Играть!
    •

    «Эвертон»

    В турнирной таблице чемпионата Англии коллектив из Ливерпуля сейчас занимает 16 место. За 17 поединков этой команде удалось завоевать 18 баллов.

    Совсем недавно руководство клуба отправило в отставку тренера Маркуса Силву. В последних встречах под его крылом «Эвертон» потерпел поражения трижды кряду.

    23 ноября «ириски» дома уступили «Норвичу» (0:2), после чего эта команда на выезде проиграла «Лестеру» (1:2) и была разгромлена «Ливерпулем» (2:5).

    Все прогнозы на АПЛ

    В дебютной встрече с наставником Данканом Фергюсоном «Эвертон» одолел «Челси» (3:1). Чуть позже «ириски» расписали мировую с МЮ (1:1), а в четвертьфинале Кубка лиги на «Гудисон Парк» хозяева в серии пенальти были слабее «Лестера» (2:2, 2:4).

    «Арсенал»

    После 17 туров чемпионата Англии лондонский коллектив располагается в середине таблицы на десятой строчке. За все эти матчи команде удалось заработать 22 балла.

    До недавнего времени «канониры» не могли победить в течение 9 встреч. Последним соперником для Унаи Эмери в качестве тренера «Арсенала» был «Айнтрахт». На «Эмирейтс» хозяева уступили немцам со счетом 1:2.

    Теперь лондонцами временно руководит Фредди Юнгберг. В первом его поединке «канониры» разошлись миром с «Норвичем» (2:2), а чуть позже «пушкари» потерпели поражение от «Брайтона» (1:2).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    9 декабря «Арсенал» победил «Вест Хэм» (3:1), а в еврокубках этот коллектив сыграл вничью со «Стандардом» (2:2). В 17 туре АПЛ столичный клуб был разгромлен «Ман Сити» (0:3).

    Прогноз

    Победа «Эвертона» оценивается в 2,39, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,75, а на победу «Арсенала» — 2,85.

    На фоне слухов о смене тренера «канониры» постараются достойно сыграть против «Эвертона» в гостях. Наш прогноз на матч — победа «Арсенала» или ничья с коэффициентом 1,62. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мальорка — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей
    • 04:14 15/12/2019     Пеп Гвардиола
  • «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой
    • 14:22 17/12/2019     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Этери Тутберидзе Прочие Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери ТутберидзеРазбираемся в причинах масштабного скандала в российском фигурном катании 18/12/2019 в 22:210
  • 00:44
    • BBC представила символическую сборную АПЛ последнего десятилетия
  • 00:12
    • «Ман Сити» требует 2,5 млн долларов в качестве компенсации за Микеля Артету
  • 22:53
    • «Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд, уступив «АК Барсу»
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо»19 декабря в регулярном чемпионате НХЛ прошло три поединка Вчера в 07:580
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли лидеры Серии А и БЛ в играх с середняками?
  • 2.29
    •
  • 22:29
    • «Витязь» с минимальным счетом выиграл у «Динамо» Рига
  • 22:05
    • «Авангард» дома обыграл «Сибирь»
  • 21:57
    • «Барселона» готовит Месси новое предложение по контракту
    Фрагмент матча Футбол Молодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лигиМерсисайдцы потерпели крупное поражение от «Астон Виллы» 18/12/2019 в 14:480
  • 19:53
    • Аленичев может возглавить минское «Динамо»
  • 19:31
    • Хачанов прошел в полуфинал турнира в Абу-Даби
  • 14:00
    • РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие