«Фейеноорд» — ПСВ. Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, «Фейеноорд» на своем поле примет ПСВ в рамках 17-го тура Эредивизии. Встреча, которая пройдет на «Де Куйп», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Фейеноорд» — ПСВ.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» расположился на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 25 баллами.

Начиная с ноября команду возглавляет экс-наставник сборной России и «Зенита» Дик Адвокат. До того с коллективом, в целом, неудачно работал Яп Стам.

После тренерской рокировки клуб не знал поражений семь матчей кряду во всех турнирах. В этой серии, правда, он только трижды побеждал.

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Но и этот приятный период завершился поражением от «Порту» в предыдущей игре в рамках шестого тура группы Лиги Европы, после чего роттердамцы вылетели из турнира.

ПСВ

В чемпионате Нидерландов дела у команды идут не очень хорошо. В активе у ПСВ 31 очко и четвертое место, что в 10 баллах от лидера «Аякса».

Обыграв 24 ноября «Херенвен» (2:1) в чемпионате Голландии, коллектив смог прервать свою 6-матчевую серию без побед, в которой четыре из них он проиграл.

Тем не менее, после этого команда не выигрывала в двух поединках кряду, в одном из которых был разгром от «Спортинга» (0:4).

И все же, уже три встречи клуб не проигрывает, а в одном матче ему удалось победить — «Фортуну» (5:0). Правда, он не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,5, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0