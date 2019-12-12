«Партизан» — «Астана». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, сербский «Партизан» будет принимать на своем поле казахскую «Астану» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Партизан» — «Астана».

«Партизан»

«Партизан» до последней минуте в прошлом матче против голландского АЗ (2:2) имел шансы на выход в плей-офф ЛЕ, но пропустил второй гол на последних секундах, который позволил сербам заработать только один балл и оставил их на третьем месте в группе.

Всего на счету у «черно-белых» числится пять зачетных баллов и отставание от второй строки составляет четыре пункта, четвертую «Астану» они опережают на два очка.

Свои баллы белградская команда набрала в играх с «сырными фермерами» (дважды сыграли вничью по 2:2), а также на выезде одолела своего предстоящего противника (2:1). Оба поединка «МЮ» сербы проиграли — 0:1 и 0:3.

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В чемпионате Сербии «Партизан» после 19 туров идет на третьей позиции, но отставание от первой «Црвены Звезды» составляет аж 11 очков.

«Астана»

«Астана» свои баллы смогла заработать только в прошлом туре, когда на своей территории переиграли неосновной состав «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

В первых четырех турах казахский коллектив неизменно проигрывал. Уступил на выезде манкунианцам всего 0:1, проиграл дома предстоящему оппоненту (1:2), а также дважды был бит АЗ — 0:5 и 0:6.

«Железнодорожники» стали чемпионами Казахстана в недавно завершившемся сезоне, опередив вторую позицию всего лишь на один пункт. Стоит отметить, что за последний месяц «желто-синие» провели только один поединок (с «МЮ»), т.к. внутреннее первенство завершилось еще месяц тому назад.

Прогноз на «Партизан» — «Астана»

«Партизан» по мнению букмекеров является фаворитом данной пары. Мы полностью солидарны с ними, и предлагаем поставить на уверенную победу сербского коллектива. 0