«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на «Альянц Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм».

«Бавария»

В пяти турах группового этапа Лиги чемпионов клуб из Мюнхена сумел заработать 15 очков, благодаря чему команда возглавила турнирную таблицу Группы B.

В первых четырех встречах под руководством Ханса-Дитера Флика «Бавария» сумела победить, не пропустив при этом ни единого гола.

Красные одолели «Олимпиакос» (2:0), «Боруссию» Д (4:0), «Фортуну» (4:0) и «Црвену Звезду» (6:0). Но в следующих встречах мюнхенцы уже теряли очки.

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В 13 туре Бундеслиги «Бавария» у себя дома потерпела поражение от «Байера» (1:2), после чего на выезде команда уступила «Боруссии» М (1:2).

«Тоттенхэм»

В своих пяти поединках в нынешнем сезоне ЛЧ клуб из Лондона завоевал 10 очков, что позволило ему занять второе место в квартете B.

Во встречах под руководством Жозе Моуринью «шпоры» сумели победить четырежды. А всего португальский специалист успел поработать с «Тоттенхэмом» в течение 5 матчей.

Сперва лилейно-белые одолели «Вест Хэм» (3:2), а чуть позже в ЛЧ «Тоттенхэм» одержал верх над «Олимпиакосом» (4:2). В 14 туре АПЛ лондонцы переиграли «Борнмут» (3:2).

А первое поражение коллективу Жозе Моуринью нанес «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». В этой встрече «шпоры» уступили со счетом 1:2. Но в следующем матче чемпионата «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» (5:0).

Прогноз

На победу «Баварии» в данном противостоянии букмекеры предлагают поставить за 1.47, ничья оценивается в 5,30, а победа «Тоттенхэма» — в 6,10.

Безусловно, «шпоры» помнят о первом поединке с «Баварией» и разгроме 2:7, поэтому коллектив Моуринью, который не имеет турнирной мотивации, просто постарается достойно сыграть против мюнхенцев. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,55. 0