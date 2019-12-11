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    Моуринью не допустит еще одного разгрома от «Баварии»

    «Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на «Альянц Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 11 Декабря 2019 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Бавария»

    В пяти турах группового этапа Лиги чемпионов клуб из Мюнхена сумел заработать 15 очков, благодаря чему команда возглавила турнирную таблицу Группы B.

    В первых четырех встречах под руководством Ханса-Дитера Флика «Бавария» сумела победить, не пропустив при этом ни единого гола.

    Красные одолели «Олимпиакос» (2:0), «Боруссию» Д (4:0), «Фортуну» (4:0) и «Црвену Звезду» (6:0). Но в следующих встречах мюнхенцы уже теряли очки.

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    В 13 туре Бундеслиги «Бавария» у себя дома потерпела поражение от «Байера» (1:2), после чего на выезде команда уступила «Боруссии» М (1:2).

    «Тоттенхэм»

    В своих пяти поединках в нынешнем сезоне ЛЧ клуб из Лондона завоевал 10 очков, что позволило ему занять второе место в квартете B.

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  • 05/12/2019

    • Во встречах под руководством Жозе Моуринью «шпоры» сумели победить четырежды. А всего португальский специалист успел поработать с «Тоттенхэмом» в течение 5 матчей.

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    • Сперва лилейно-белые одолели «Вест Хэм» (3:2), а чуть позже в ЛЧ «Тоттенхэм» одержал верх над «Олимпиакосом» (4:2). В 14 туре АПЛ лондонцы переиграли «Борнмут» (3:2).

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    А первое поражение коллективу Жозе Моуринью нанес «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». В этой встрече «шпоры» уступили со счетом 1:2. Но в следующем матче чемпионата «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» (5:0).

    Прогноз

    На победу «Баварии» в данном противостоянии букмекеры предлагают поставить за 1.47, ничья оценивается в 5,30, а победа «Тоттенхэма» — в 6,10.

    Безусловно, «шпоры» помнят о первом поединке с «Баварией» и разгроме 2:7, поэтому коллектив Моуринью, который не имеет турнирной мотивации, просто постарается достойно сыграть против мюнхенцев. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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