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    Как «Реал» сыграет против слабого «Эспаньола»?

    «Реал» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Реал» — «Эспаньол»
    Серхио Рамос
    В 16 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Эспаньол». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 7 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 07 Декабря 2019 года
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    «Реал»

    В чемпионате Испании мадридский клуб продолжает идти нога в ногу с «Барселоной». У обоих коллективов сейчас по 31 баллу.

    Последний раз «сливочные» теряли очки в 12 туре Примеры. Тогда на «Сантьяго Бернабеу» столичная команда не реализовала свои шансы и не дожала «Бетис» (0:0).

    После этого подопечные Зинедина Зидана разгромили в родных стенах «Галатасарай» в Лиге чемпионов (6:0). А выездной поединок против «Эйбара» закончился крупной победой «Реала» (4:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В следующей встрече «королевский клуб» одержал верх над «Реалом Сосьедад» (3:1). А во битве с ПСЖ мадридцы упустили преимущество в два гола в концовке, сыграв вничью — 2:2. В 15 туре Ла Лиги «Реал» одолел «Алавес» (2:1).

    «Эспаньол»

    Каталонская команда неожиданно для многих любителей чемпионата Испании сейчас находится в зоне вылета с 9 очками, заработанными в 15 матчах. От спасительной 14 строчки этот клуб отделяют 5 баллов.

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  • 27/11/2019

    • Последний раз бело-синие побеждали в Примере 27 октября. Тогда на выезде «Эспаньол» был сильнее «Леванте» (1:0). Затем подопечные Пабло Мачина проиграли «Атлетику» (0:3) и «Валенсии» (1:2) в 11 и 12 турах Ла Лиги.

    В Лиге Европы «попугаи» дома разгромили «Лудогорец» (6:0). А чуть позже каталонцы потерпели поражение от «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» (1:3).

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    После двух ничьих в играх с «Хетафе» (1:1) и «Ференцварошем» (2:2) «Эспаньол» вновь остался без очков в Примере, уступив в родных стенах «Осасуне» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Реала» в игре 16 тура букмекеры дают коэффициент 1,21, на ничью — 6,90, а в победу «Эспаньола» они верят слабо, предлагая на этот исход котировку 12,0.

    В родных стенах мадридцы любят крупно обыгрывать своих соперников. А конкуренция в атаке заставляет многих выкладываться на полную силу. Наш прогноз на матч — «Реал» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,71. 0

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    «Реал» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Реал» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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