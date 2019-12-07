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    Сумеет ли ЦСКА обойти «быков» в турнирной таблице?

    «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 7 декабря 2019 года

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    В рамках 19-го тура чемпионата России по футболу 7 декабря пройдет встреча «Краснодара» и московского ЦСКА. Команды сыграют на арене «Краснодар». Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Декабря 2019 года
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    «Краснодар»

    Кубанцы начали ноябрь с жаркого южного дерби с «Ростовом». Пропустив дважды до перерыва, «быки» забили два мяча на последних минутах и ушли от поражения — 2:2.

    Домашний матч Лиги Европы с «Трабзонспором» завершился уверенной победой 3:1, а выезд в гости к «Локомотиву» краснодарцы свели вничью 1:1, обменявшись голами до перерыва.

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    Во время международной паузы «Быки» провели контрольный матч с «Ростовом» (1:0), а осле ее завершения победили в Туле местный «Арсенал» — 2:1.

    В последних матчах «Краснодар» в рамках ЛЕ победил дома «Базель» (1:0), после чего не справился с «Тамбовом» (0:0) в матче РПЛ.

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  • 03/12/2019

    • После 18 туров «Краснодар» с 34 очками занимает третью строчку, уступая «Локо» по доп. показателям. Разница мячей 32-19, по 4 гола забили Берг, Игнатьев и Сулейманов, еще 3 гола у Ари.

    ЦСКА

    Армейцы начали ноябрь с выездной ничьей с «Зенитом» — 1:1. Забив перед перерывом, цска пропустил в концовке матча.

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  • 03/12/2019

    • Затем подопечные Гончаренко съездили в Венгрию, не в рамках ЛЕ не справились с «Ференцварошем» (0:0), а вернувшись в Россию, они отправились в Сочи, где победили хозяев со счетом 3:2.

    Во время международной паузы в «товарняке» был разгромлен «СКА-Ростов» (5:1), а после нее ЦСКА на своем поле вырвал победу у «Крыльев Советов» (1:0), забив в концовке.

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    В последних матчах ЦСКА сначала на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в Лиге Европы, а затем дома же проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).

    После 18 туров РПЛ армейцы с 33 очками идут на 4-м месте. Разница мячей 25-17, семь голов забил Никола Влашич, еще пять — Федор Чалов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге ЦСКА не без труда удержал домашнюю победу — 3:2. В прошлом сезоне армейцы проиграли оба матча (1:2 дома и 0:2 в гостях), а годом ранее оба матча выиграли (1:0 в гостях и 2:1 дома).

    Прогноз

    На победу «Краснодара» букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничейный результат в основное время — 3,30, а на победу ЦСКА — 3,15.

    Прогнозируем, что на своем поле «Быки» не проиграют армейцам, находящимся в довольно разобранном состоянии.

    Матч вряд ли будет очень результативным — интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0

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