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    Забьет ли «Вест Хэм» на «Молинью»?

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Англии 4 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
    Аарон Крессуэлл
    В среду, 4 декабря, в 15-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на «Молинью» сыграет с «Вест Хэмом». Начало встречи — в 22:30 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» не знают горечи поражений уже в шести поединках кряду. Последний раз они выходили с поля поверженными еще в конце октября, проиграв «Астон Вилле» (1:2) в Кубке Англии.

    После того матча «оранжево-черные» трижды сыграли вничью и в трех играх праздновали победу. Последние две встречи они завершили мировыми исходами.

    Сперва «Уондерерс» сыграли 3:3 с португальской «Брагой» в Лиге Европы, позволившие команде пробиться в плей-офф турнира, а затем дома поделили очки с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в чемпионате страны.

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  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
  • 01/12/2019

    • С 20 очками «Вулверхэмптон» находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на шесть пунктов. На своей арене в текущем первенстве «волки» проиграли лишь раз, четыре раза сыграли вничью и дважды победили.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в последнем игровом дне Премьер-лиги смог прервать свою 8-матчевую безвыигрышную серию, одолев на «Стэмфорд Бридж» «Челси» со счетом 1:0.

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    Перед этой встречей «молотки» уступили в трех играх кряду. 2:3 проиграв на своей территории «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму», а также 0:3 в гостях «Бернли».

    Все прогнозы на АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «железные» идут на 13 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на четыре пункта.

    В семи гостевых поединках текущего розыгрыша АПЛ принесли «Вест Хэму» две виктории, три ничейных исхода и два поражения, разница мячей — 7:9.

    В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» дважды обыграл «Вест Хэм»: 3:0 — дома и 1:0 — в гостях.

    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»

    Прогнозируем, что «молотки» смогут забить в ворота «Вулверхэмптона», который не отличается большой надежностью в обороне. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Англии 4 декабря 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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