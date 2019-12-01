«Парма» — «Милан». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года

В 14 туре итальянской Серии А «Парма» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Парма» — «Милан».

«Парма»

На данный момент коллектив из одноименного итальянского города имеет на своем счету 18 очков, благодаря чему команда занимает восьмое место в таблице.

После побед над «Сассуоло» (1:0) и «Торино» (3:2) в 5 и 6 турах Серии А «Парма» неожиданно потерпела поражение от аутсайдера первенства СПАЛа (0:1).

А в следующем поединке в рамках чемпионата Италии коллектив Роберто Д’Аверсы разгромил «Дженоа» дома (5:1).

В 9 туре желто-синие расписали мировую с «Интером» (2:2), а несколькими днями позже «Парма» оказалась слабее «Вероны» (0:1).

Затем «джаллоблу» разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1) на выезде. В двух предыдущих матчах Серии А они победили дома «Рому» (2:0) и сыграли вничью с «Болоньей» (2:2) на выезде.

«Милан»

По завершении 13 туров чемпионата Италии коллектив из одноименного города занимает 12 место в таблице с 14 очками на счету. От пармезанцев клуб отстает на четыре пункта.

После матча с «Дженоа», в котором «россонери» победили со счетом 1:2, команду возглавил новый тренер Стефано Пиоли.

В первом поединке под его руководством «Милан» дома сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

Затем в Риме гости потерпели поражение от «Ромы» (2:1), а в самом конце октября красно-черные с минимальным преимуществом одолели СПАЛ (1:0).

А 3 ноября на «Сан-Сиро» хозяева не справились с «Лацио» (1:2). Поражением завершилась и выездная встреча с «Ювентусом» (0:1).

В прошлом туре также не было победы, но коллектив хотя бы сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,4, а ничья — в 3,3.

Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0