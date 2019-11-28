«Фейеноорд» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В пятом туре групповой стадии Лиги Европы голландский «Фейеноорд» 28 ноября на своем поле сыграет с шотландским «Рейнджерсом». Начало встречи — в 20:55 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Рейнджерс».

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» после четырех туров ЛЕ, набрал четыре балла и идет на третьем месте в группе G, уступая первым двум строкам три балла.

Начали роттердамцы этот розыгрыш с гостевого поражения от предстоящего противника (0:1), затем на своей территории одолели «Порту» со счетом 2:0, а в спарке с «Янг Бойз» добыли только балл. Дома сыграли вничью (1:1), на выезде проиграли — 0:2.

На данный момент у «южан» 4-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды победили и дважды сыграли вничью. Три из этих встреч пришлись на внутреннее первенство.

Все прогнозы на Лигу Европы

В турнирной таблице чемпионата Голландии «Фейеноорд» расположился в ее середине, отставая от лидера первенства аж на 17 пунктов.

«Рейнджерс»

Перед стартом пятого тура ЛЕ, «Рейнджерс» занимает вторую позиции, с семью очками в активе, оторвавшись от 3-4 места на три балла.

Стартовали «джерс» с домашней виктории над голландцами, после чего были повержены в Швейцарии «Янг Бойз» (1:2), затем сыграли в гостях вничью с «Порту» (1:1), который потом дома обыграли 2:0.

У клуба из Глазго сейчас 9-матчевая беспроигрышная серия, где пять последних игр он победил, пропустив в этом отрезке всего лишь один мяч.

На внутренней арене «Рейнджерс» идет вторым в турнирной таблице, уступая только по разнице мячей первому «Селтику».

Прогноз на «Фейеноорд» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в случае непроигрыша в Роттердаме приблизит свой выход из группы. Прогнозируем, что шотландцы, которые сейчас находятся в отличной форме, добудут нужный результат. 0