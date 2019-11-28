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    Сделает ли «Рейнджерс» весомую заявку на выход в 1/16 ЛЕ?

    «Фейеноорд» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Фейеноорд» — «Рейнджерс»
    Стивен Джеррард
    В пятом туре групповой стадии Лиги Европы голландский «Фейеноорд» 28 ноября на своем поле сыграет с шотландским «Рейнджерсом». Начало встречи — в 20:55 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Рейнджерс».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» после четырех туров ЛЕ, набрал четыре балла и идет на третьем месте в группе G, уступая первым двум строкам три балла.

    Начали роттердамцы этот розыгрыш с гостевого поражения от предстоящего противника (0:1), затем на своей территории одолели «Порту» со счетом 2:0, а в спарке с «Янг Бойз» добыли только балл. Дома сыграли вничью (1:1), на выезде проиграли — 0:2.

    На данный момент у «южан» 4-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды победили и дважды сыграли вничью. Три из этих встреч пришлись на внутреннее первенство.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В турнирной таблице чемпионата Голландии «Фейеноорд» расположился в ее середине, отставая от лидера первенства аж на 17 пунктов.

    «Рейнджерс»

    Перед стартом пятого тура ЛЕ, «Рейнджерс» занимает вторую позиции, с семью очками в активе, оторвавшись от 3-4 места на три балла.

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    Стартовали «джерс» с домашней виктории над голландцами, после чего были повержены в Швейцарии «Янг Бойз» (1:2), затем сыграли в гостях вничью с «Порту» (1:1), который потом дома обыграли 2:0.

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    • У клуба из Глазго сейчас 9-матчевая беспроигрышная серия, где пять последних игр он победил, пропустив в этом отрезке всего лишь один мяч.

    На внутренней арене «Рейнджерс» идет вторым в турнирной таблице, уступая только по разнице мячей первому «Селтику».

    Прогноз на «Фейеноорд» — «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» в случае непроигрыша в Роттердаме приблизит свой выход из группы. Прогнозируем, что шотландцы, которые сейчас находятся в отличной форме, добудут нужный результат. 0

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    «Фейеноорд» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Фейеноорд» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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