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    «Леганес» — «Барселона». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Леганес» — «Барселона»
    Лионель Месси
    В 14 туре чемпионата Испании «Леганес» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Бутарке» 23 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 7.00
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.45
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    «Леганес»

    За 13 поединков клуб из пригорода Мадрида заработал всего 6 очков, из-за чего он находится на последнем месте в турнирной таблице.

    После двух ничьих в матчах «Валенсией» (1:1) и «Атлетиком» (1:1) «огурцы» проиграли в трех поединках кряду. Сперва команда уступила «Гранаде» (1:0), а затем «Леванте» (1:2) и «Хетафе» (2:0).

    Из-за плохих результатов тренер Пеллегрино был отправлен в отставку. А в первом поединке под руководством Луиса Сембраноса «Леганес» победил «Мальорку» (1:0).

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    Но после поражений от «Реала» (5:0) и «Эйбара» (1:2) у команды вновь сменился наставник. Коллективом начал управлять Хавьер Агирре. Его работа позволила «огурцам» завоевать еще 1 балл в выездном поединке с «Реалом Сосьедад» (1:1).

    «Барселона»

    На данный момент каталонский клуб находится на вершине турнирной таблицы с 25 баллами в активе. Пока команда опережает «Реал» лишь по дополнительным показателям.

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    Но после этого подопечные Эрнесто Вальверде потерпели поражение от «Леванте» (3:1). Потеря очков случилась и в ЛЧ, где «Барселона» сыграла вничью с пражской «Славией» (0:0).

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    13 тур чемпионата оказался для сине-гранатовых счастливым. В нем каталонцы разобрались с «Сельтой» (4:1), а во время паузы на матчи сборных «Барса» в товарищеской встрече победила «Картахену» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Леганеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,10, на ничью — 4,60, а на победу «Барселоны» — 1,47.

    Частые смены тренеров пока идут «огурцам» на пользу, а сине-гранатовые не могут позволить себе терять очки. Наш прогноз на матч — победа «Барселоны» с форой -1 с коэффициентом 1,74. 0

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    «Леганес» — «Барселона». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Леганес» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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