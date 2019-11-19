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    Покажет ли Бельгия стопроцентный результат в матчах отбора Евро-2020?

    Бельгия — Кипр. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на Бельгия — Кипр
    Бельгия — Кипр
    Во вторник, 19 октября, сборная Бельгии на своем поле примет команду Кипра в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Встреча группы I, которая пройдет в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Кипр.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Бельгия

    Квалификация на Евро-2020 началась для «красных дьяволов» с уверенной домашней победы над сборной России (3:1) и скромной гостевой победы над Кипром (0:2).

    В июне бельгийская команда одолела в Брюсселе Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0). В сентябре Бельгия разгромил на выезде со счетом 4:0 сначала команду Сан-Марино, а затем и Шотландию.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В октябре коллектив Роберто Мартинеса дома разнес команду Сан-Марино (9:0), а затем, уже выйдя на Евро-2020, обыграл на выезде Казахстан (2:0).

    В последнем матче Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила команду России со счетом 4:1, пропустив единственный мяч уже при счете 4:0.

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    • В группе I сборная Бельгии после 9 матчей идет на первом месте с 27 очками и разницей мячей 34-2. Семь мячей в отборе забил Ромелу Лукаку.

    Кипр

    В отборе к Евро-2020 островитяне в марте стартовали с домашнего разгрома команды Сан-Марино (5:0), но во втором туре они были повержены Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

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    В июне сборная Кипра на выезде уступила команде Шотландии (1:2), после чего в гостях проиграла России (0:1), пропустив на последних минутах.

    В сентябре киприоты дома сыграли вничью с Казахстаном (1:1), после чего на выезде разгромили Сан-Марино со счетом 4:0.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В октябре сборная Кипра на выезде вырвала волевую победу у Казахстана (1:2), после чего была на своем поле разгромлена сборной России (0:5).

    В последнем матче киприоты дома проиграли Шотландии со счетом 1:2. Пропустив в первом тайме они отыгрались до перерыва, но во втором тайме гости забили снова.

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  • 14/10/2019

    • Сборная Кипра находится на четвертой позиции в группе I с 10 очками и разницей мячей 14-14.

    Киприоты встречались с бельгийцами кроме этого отбора еще 4 раза: в квалификации ЧЕ-2016 (0:1 дома и 0:5 в гостях) и в отборе ЧМ-2018 (0:3 дома и 0:4 в гостях).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бельгии — 1.05, победа сборной Кипра — 54, ничья — 13.25.

    В победе Бельгии нет никаких сомнений, они выиграли пять предыдущих матчей с киприотами, причем на своем поле всегда выигрывают крупно.

    Матч будет результативным, но вряд ли гостям удастся отличиться. Интересны варианты «Бельгия забьет в обоих таймах» за 1,42 и ТБ 3,5 за 1,85. 0

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    Бельгия — Кипр. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года. Прогноз на Бельгия — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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