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    Поднимется ли Швейцария на второе место в группе?

    Швейцария — Грузия. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 ноября 2019 года

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    Прогноз на Швейцария — Грузия
    Швейцария занимает третью строчку в группе
    В 9-м туре отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Швейцарии будет принимать команду Грузии. Встреча пройдет 15 ноября в Сент-Галлене. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на Швейцария — Грузия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 15 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.11
  • X
  • 8.40
  • 2
  • 26.00
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    Швейцария

    В данной отборочной кампании к Евро-2020 швейцарцы приняли участие в 6 матчах, в ходе которых они заработали 11 баллов и расположились на 3 строчке в таблице Группы D.

    От Дании и Ирландии эта сборная отстает на 4 один пункт.

    На старте квалификационного раунда подопечные Владимира Петковича в Тбилиси одолели грядущего соперника (0:2). А несколькими днями позже хозяева поединка в Базеле разошлись миром с датчанами (3:3).

    После этого Швейцария уже в Лиге наций потерпела поражение от Португалии (3:1), а также уступила англичанам в серии пенальти (0:0, 5:6).

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    Затем эта сборная не выявила сильнейшего в битве с Ирландией (1:1), а 8 сентября подопечные Петковича разгромили Гибралтар (4:0).

    Поединок против Дании (0:1) швейцарцы проиграли, но в следующем туре сумели одолеть дома Ирландию — 2:0.

    Грузия

    Грузии уже ничего не светит на этом турнире. Команда провела 7 матчей, по результатам которых она набрала только 8 очков.

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    Грузины осенью разыграли нулевые ничьи с Ирландией и Данией. Также было разгромное поражение от тех же датчан со счетом 1:5.

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    • Только в прошлом туре удалось победить на выезде Гибралтар (3:2). Тем самым команде удалось одержать только вторую свою победу в этом отборе.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 26,0, а ничья — в 7,5.

    Рекомендуем ставить на то, что Швейцария выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0

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    Швейцария — Грузия. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 ноября 2019 года. Прогноз на Швейцария — Грузия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
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