Швейцария — Грузия. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 ноября 2019 года

В 9-м туре отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Швейцарии будет принимать команду Грузии. Встреча пройдет 15 ноября в Сент-Галлене. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на Швейцария — Грузия.

Швейцария

В данной отборочной кампании к Евро-2020 швейцарцы приняли участие в 6 матчах, в ходе которых они заработали 11 баллов и расположились на 3 строчке в таблице Группы D.

От Дании и Ирландии эта сборная отстает на 4 один пункт.

На старте квалификационного раунда подопечные Владимира Петковича в Тбилиси одолели грядущего соперника (0:2). А несколькими днями позже хозяева поединка в Базеле разошлись миром с датчанами (3:3).

После этого Швейцария уже в Лиге наций потерпела поражение от Португалии (3:1), а также уступила англичанам в серии пенальти (0:0, 5:6).

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Затем эта сборная не выявила сильнейшего в битве с Ирландией (1:1), а 8 сентября подопечные Петковича разгромили Гибралтар (4:0).

Поединок против Дании (0:1) швейцарцы проиграли, но в следующем туре сумели одолеть дома Ирландию — 2:0.

Грузия

Грузии уже ничего не светит на этом турнире. Команда провела 7 матчей, по результатам которых она набрала только 8 очков.

Грузины осенью разыграли нулевые ничьи с Ирландией и Данией. Также было разгромное поражение от тех же датчан со счетом 1:5.

Только в прошлом туре удалось победить на выезде Гибралтар (3:2). Тем самым команде удалось одержать только вторую свою победу в этом отборе.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 26,0, а ничья — в 7,5.

Рекомендуем ставить на то, что Швейцария выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0