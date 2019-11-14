Туркменистан — КНДР. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

14 ноября в Ашхабаде сборная Туркмении примет национальную команду Северной Кореи в пятом туре второго отборочного этапа ЧМ-2022 азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на Туркменистан — КНДР.

Туркменистан

Сборная Туркменистана, занимающая на данный момент 133 место в рейтинге ФИФА, в этом году смогла выиграть только в одной игре из семи проведенных.

Эта единственная виктория состоялась в первом туре отбора к ЧМ-2022, когда «изумрудные» в гостях обыграли Шри-Ланку со счетом 2:0.

Потом они проиграли на дома сборной Южной Корее (0:2), а в своей третьей игре состоялось поражение от Ливана (1:2) на выезде. С тремя очками туркмены идут четвертыми в группе H.

КНДР

Сборная Северной Кореи провалила континентальный чемпионат в текущем году. В одной компании с Бахрейном, Саудовской Аравией и Катаром она проиграла все три встречи с общим счетом 0:14.

После Кубка Азии-2019 «чхоллима» продолжила свою серию поражений, проиграв еще в двух поединках, но затем она не знает горечи неудач уже в шести играх кряду, выиграв в пяти из них.

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В квалификации к ЧМ-2022 северные корейцы сперва одолели дома Ливан со счетом 2:0, а во втором туре они на везде обыграли Шри-Ланку (1:0).

Затем они поделили очки с южными корейцами (0:0) на своей территории. С семью очками КНДР идет второй в группе Н, уступая своим соседям по полуострову по дополнительным показателям.

Прогноз на Туркменистан — КНДР

Для продолжение борьбы за первую строчку в группе H, сборная КНДР просто обязана брать три очка в Туркменистане. 0