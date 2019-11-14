ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября Криштиану РоналдуРоналду перестает помогать «Ювентусу» Юрген КлоппКлопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»
  • 00:40
    • Гончаренко: Подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы
  • 21:51
    • Руководство «Арсенала» поставило Эмери ультиматум
  • 21:17
    • Федун: Если помните, Кононов тоже хорошо начинал
  • 20:42
    • «Наполи» может уволить Анчелотти
  • 20:18
    • Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР
  • 17:45
    • СМИ стала известна зарплата Слуцкого в «Витессе»
  • 17:28
    • Джака близок к переходу в «Милан»
    Все новости спорта

    Продолжит ли Северная Корея преследовать Южную?

    Туркменистан — КНДР. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную КНДР
    Прогноз на Туркменистан — КНДР
    Игрок сборной КНДР
    14 ноября в Ашхабаде сборная Туркмении примет национальную команду Северной Кореи в пятом туре второго отборочного этапа ЧМ-2022 азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на Туркменистан — КНДР.

    Туркменистан

    Сборная Туркменистана, занимающая на данный момент 133 место в рейтинге ФИФА, в этом году смогла выиграть только в одной игре из семи проведенных.

    Эта единственная виктория состоялась в первом туре отбора к ЧМ-2022, когда «изумрудные» в гостях обыграли Шри-Ланку со счетом 2:0.

    Потом они проиграли на дома сборной Южной Корее (0:2), а в своей третьей игре состоялось поражение от Ливана (1:2) на выезде. С тремя очками туркмены идут четвертыми в группе H.

    КНДР

    Сборная Северной Кореи провалила континентальный чемпионат в текущем году. В одной компании с Бахрейном, Саудовской Аравией и Катаром она проиграла все три встречи с общим счетом 0:14.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    После Кубка Азии-2019 «чхоллима» продолжила свою серию поражений, проиграв еще в двух поединках, но затем она не знает горечи неудач уже в шести играх кряду, выиграв в пяти из них.

    Все прогнозы на футбол

    В квалификации к ЧМ-2022 северные корейцы сперва одолели дома Ливан со счетом 2:0, а во втором туре они на везде обыграли Шри-Ланку (1:0).

    Затем они поделили очки с южными корейцами (0:0) на своей территории. С семью очками КНДР идет второй в группе Н, уступая своим соседям по полуострову по дополнительным показателям.

    Прогноз на Туркменистан — КНДР

    Для продолжение борьбы за первую строчку в группе H, сборная КНДР просто обязана брать три очка в Туркменистане. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Вашингтон — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Каролина — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.17
  • Прогноз на матч Клипперс — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Федерер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Чертаново — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА
  • Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-офф
    • 02:06 08/11/2019     ЦСКА — «Сочи»
  • Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку Точилина
    • Вчера в 00:04     Криштиану Роналду
  • Роналду перестает помогать «Ювентусу»
    • Вчера в 20:09
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Туркменистан — КНДР. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года. Прогноз на Туркменистан — КНДР. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» Вчера в 02:310
  • 16:29
    • Капелло: Роналду три года никого не обводит
  • 15:59
    • Черчесов: После ЧМ дети кричат, что они Головин, Акинфеев и Дзюба
  • 15:13
    • Месси не покинет «Барселону» в ближайшие годы
    ЦСКА — «Сочи» Футбол Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку ТочилинаПервая за полтора месяца победа ЦСКА в РПЛ — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ЦСКА «Спартак» снова?
  • 3.57
    •
  • 00:52
    • Надаль проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP
  • 00:28
    • Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше
  • 00:18
    • Глава WADA: Данные московской лаборатории подвергались манипуляциям
    Россия- Чехия Хоккей Дебютный турнир Кудашов закончил неудачноСМИ — о выступлении сборной России на Кубке Карьяла Вчера в 12:500
  • 00:00
    • «Лос-Анджелес» предложил новый контракт Ибрагимовичу
  • 23:55
    • Слуцкий: Я очень требовательный тренер, это было шоком для игроков
  • 23:39
    • Черчесов: Шансы на матч с Бельгией пока оценивать не будем
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие