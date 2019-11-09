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    Добудет ли «Реал» уверенную победу в 13 туре?

    «Эйбар» — «Реал». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Реал»
    Эден Азар
    В 13 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Реал». Игра пройдет на «Муниципальном стадионе Ипуруа» 9 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2019 года
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    «Эйбар»

    После 12 туров испанской Примеры команда из одноименного города заняла 14 место в таблице, имея на счету 15 очков.

    29 октября на своем поле подопечные Хосе Луиса Мендилибара разобрались с «Сельтой» (2:0). Но затем «Эйбар» не мог победить в трех матчах кряду.

    В 8 туре Ла Лиги «оружейники» разошлись миром с «Бетисом» (1:1), а чуть позже этот коллектив дома уступил «Барсе» (0:3). 10 поединок чемпионата также завершился неудачно. В нем «Эйбар» проиграл «Вальядолиду» (2:0).

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    Но 31 октября «оружейники», пропустив гол на 88 минуте, сумели забить на 95, благодаря чему они вырвали победу во встрече с «Вильярреалом» (2:1). А спустя несколько дней «Эйбар» одолел «Леганес» (1:2).

    «Реал»

    Мадридская команда приняла участие в 11 поединках чемпионата. Сейчас с 22 очками в активе она занимает вторую строчку в таблице. Столько же баллов имеют «Барса» и «Реал Сосьедад».

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  • 30/10/2019

    • После уверенной домашней победы над «Гранадой» (4:2) «королевский клуб» неожиданно проиграл «Мальорке» (0:1). А затем в еврокубках гол Тони Крооса принес «Реалу» 3 очка в противостоянии с «Галатасараем» (0:1).

    В 11 туре Примеры на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Зинедина Зидана разгромили «Леганес» (5:0), но в следующей игре Ла Лиги «Реал» не справился с «Бетисом». Сыграв вничью (0:0), «сливочные» упустили возможность выйти на чистое первое место.

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    А во втором матче с «Галатасараем» мадридцы покуражились, одолев турков (6:0). В этой встрече новичок команды Родриго Гоэс сделал хет-трик.

    Прогноз

    На победу «Эйбара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,50, на ничью — 4,50, а на победу «Реала» — 1,58.

    В плотной борьбе за первое место сейчас важны не только набранные очки, но и дополнительные показатели. Если «королевский клуб» намерен остаться в лидерах гонки, то он обязан уверенно обыгрывать «оружейников». Наш прогноз на матч — победа «Реала» с форой -1 с коэффициентом 1,97. 0

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    «Эйбар» — «Реал». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Эйбар» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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