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    Лишится ли «Спортинг» второго места в группе?

    «Русенборг» — «Спортинг». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Русенборг» — «Спортинг»
    «Спортинг» выиграл первый матч команд
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Русенборг» будет принимать «Спортинг». Игра пройдет в Тронхейме на стадионе «Леркендаль» 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Русенборг» — «Спортинг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.35
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    «Русенборг»

    «Русенборг» к грядущему матчу подходит с серией из семи матчей с одной победой, где также были одно поражение и две ничьи.

    В ЛЕ команда Эйрика Хорнеланда пока проиграла дважды в двух матчах — сперва 0:1 против ЛАСКа, а затем 1:4 от ПСВ.

    Далее они проиграли лиссабонцам на выезде — 0:1. Без набранных очков тронхеймцы пока располагаются на последней строчке в турнирной таблице группы D.

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    Что касается чемпионата Норвегии, то здесь после ничьей со «Стремсгодсетом» (3:3) в последнем туре «Русенборг» идет четвертым. У команды 45 очков после 27 туров.

    «Спортинг»

    В конце осени у «Спортинга» произошла смена тренера — команду принял Жорже Силаш. Под его руководством лиссабонцы прервали серию из трех подряд поражений.

    Сперва в чемпионате Португалии был обыгран «Авеш» (1:0), а затем в Лиге Европы «Спортинг» выиграл у австрийского ЛАСКа (2:1). Но после этого «Львы» проиграли «Алверке» (0:2) в Кубке Португалии.

    Потом были еще три победы во всех турнирах, включая и матч с грядущим оппонентом. Серия прервалась в прошлом туре Примейры, где поражение им нанесла «Тондела» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    «Русенборг» — «Спортинг». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Русенборг» — «Спортинг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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