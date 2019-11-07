«Русенборг» — «Спортинг». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Русенборг» будет принимать «Спортинг». Игра пройдет в Тронхейме на стадионе «Леркендаль» 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Русенборг» — «Спортинг».

«Русенборг»

«Русенборг» к грядущему матчу подходит с серией из семи матчей с одной победой, где также были одно поражение и две ничьи.

В ЛЕ команда Эйрика Хорнеланда пока проиграла дважды в двух матчах — сперва 0:1 против ЛАСКа, а затем 1:4 от ПСВ.

Далее они проиграли лиссабонцам на выезде — 0:1. Без набранных очков тронхеймцы пока располагаются на последней строчке в турнирной таблице группы D.

Что касается чемпионата Норвегии, то здесь после ничьей со «Стремсгодсетом» (3:3) в последнем туре «Русенборг» идет четвертым. У команды 45 очков после 27 туров.

«Спортинг»

В конце осени у «Спортинга» произошла смена тренера — команду принял Жорже Силаш. Под его руководством лиссабонцы прервали серию из трех подряд поражений.

Сперва в чемпионате Португалии был обыгран «Авеш» (1:0), а затем в Лиге Европы «Спортинг» выиграл у австрийского ЛАСКа (2:1). Но после этого «Львы» проиграли «Алверке» (0:2) в Кубке Португалии.

Потом были еще три победы во всех турнирах, включая и матч с грядущим оппонентом. Серия прервалась в прошлом туре Примейры, где поражение им нанесла «Тондела» (0:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0