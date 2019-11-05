«Наполи» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет принимать «РБ Зальцбург». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «РБ Зальцбург».

«Наполи»

В квартете E команда из Неаполя идет первой, имея в своей копилке 7 очков. Сейчас итальянцы опережают «Ливерпуль» на 1 пункт, а также «РБ Зальцбург» на 4 балла.

Стартовал в еврокубках «Наполи» с уверенной победы дома над «мерсисайдцами» (2:0), а в следующем матче в ЛЧ «партенопейцы» сыграли вничью с «Генком» (0:0).

Третий тур для «Наполи» завершился удачно. На «Ред Булл Арене» гости взяли верх над «РБ Зальцбургом» (2:3). Но затем в Серии А подопечные Карло Анчелотти расписали мировую со СПАЛом (1:1) и «Аталантой» (2:2).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А в 11 туре чемпионата Италии голубые встретились с «Ромой». В Риме клуб из Неаполя потерпел поражение от «волков» (2:1).

«РБ Зальцбург»

На данный момент команда из одноименного города Австрии имеет в активе 3 балла. В Группе E этот коллектив забил больше остальных — 11 голов, но и пропустить он успел 9 мячей.

Свой еврокубковый путь «РБ Зальцбург» начал с разгрома. В родных стенах хозяева легко разобрались с «Генком» (6:2). Но затем в результативной битве на «Энфилде» гости проиграли «Ливерпулю» (4:3).

А в поединке с «Наполи» подопечные Джесси Марша уступили итальянцам со счетом 2:3. После этой встречи «быки» взяли верх над «Рапидом» (3:2) в 12 туре Бундеслиги.

30 октября «РБ Зальцбург» крупно переиграл «Эбрайхсдорф» в 1/8 финала Кубка Австрии (0:5), а чуть позже команда победила «Маттерсбург» в чемпионате (0:3).

Прогноз

На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью — 4,00, а на победу «РБ Зальцбурга» — 3,80.

Насыщенный график неаполитанцев негативно влияет на их результаты в чемпионате и общую игровую форму команды. Австрийцы в гостях смогут сражаться на равных. Наш прогноз на матч — победа «РБ Зальцбурга» с форой +1 с коэффициентом 1,58. 0