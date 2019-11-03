«Ротор» — «Енисей». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч ФНЛ 3 ноября 2019 года

В воскресенье, 3 ноября, в 21-м туре первого российского дивизиона «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с красноярским «Енисеем». Начало — в 15:00 по Москве. Прогноз на «Ротор» — «Енисей».

«Ротор»

Волгоградская команда не знает горечи поражений уже в шести играх в рамках первого дивизиона, выиграв за этот отрезок пять встреч и раз сыграв вничью.

Единственная потеря очков пришлась на выездной матч против «Армавира» (0:0) в 18 туре ФНЛ, после чего «сине-голубые» выиграли две последующие игры.

Сперва они на свой территории переиграли 2:0 «Луч», а в своей последней игре одолели в гостях «Текстильщик» 1:0. С 41 очком после 20 туров «Ротор» идет третьим с отставанием в два балла от второй позиции.

В восьми домашних матчах этого розыгрыша ФНЛ волгоградцы добыли пять викторий, раз сыграли вничью и дважды проиграли, разница забитых и пропущенных — 17:12.

«Енисей»

«Енисей», который еще в прошлом сезоне играл в элите российского футбола, в первом дивизионе после 20 игр идет в зоне вылета, на 17-м месте, имея в своей копилке 19 очков. От безопасной позиции его отделяет всего один пункт.

Домашним поражение от «Чертаново» 0:2 в последнем туре чемпионата, красноярцы прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где они трижды победили и дважды сыграли вничью.

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Стоит отметить, что в этот удачный период «львы» чередовали домашние ничейные результаты с выездными викториями.

Всего в гостях «Енисей» в текущем розыгрыше ФНЛ провел 11 встреч, в которых три матча выиграл, три поединка свел вничью и пять раз проиграл, разница мячей — 7:14.

В первом круге «Ротор» разгромил в Красноярске «Енисей» со счетом 3:0.

Прогноз на «Ротор» — «Енисей»

«Ротор», который ставит перед собой задачу вернуться в элиту российского футбола, просто обязан брать три очка в домашней игре с аутсайдером. 0