«Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 2 ноября 2019 года

«Боруссия» Д
В девяти турах чемпионата Германии дортмундский коллектив сумел заработать 16 очков. Сейчас команда идет пятой в турнирной таблице.
После трех ничьих в матчах с «Барселоной» (0:0), «Айнтрахтом» (2:2) и «Вердером» (2:2) черно-желтые сумели победить пражскую «Славию» в Лиге чемпионов (0:2). Но затем «Боруссия» Д разошлась миром с «Фрайбургом» (2:2).
В 8 туре Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра наконец-то заработали три очка, одолев «Боруссию» М (1:0). А в еврокубках «шмели» потерпели поражение от «Интера» (2:0).
Следующий поединок в домашнем первенстве вновь завершился для дортмундцев ничьей. На этот раз во встрече с «Шальке» (0:0). А в 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» Д взяла верх над «Боруссией» М (2:1).
«Вольфсбург»
В девяти играх немецкого первенства команда из одноименного города смогла внести в свой актив 17 баллов, благодаря чему она идет четвертой в таблице.
Но последний раз «волки» побеждали 6 октября. Это была домашняя встреча в рамках 7 тура Бундеслиги, в которой хозяева одолели «Унион» Берлин (1:0).
Затем зелено-белые трижды сыграли вничью. «Вольфсбург» разошелся миром с «РБ Лейпцигом» (1:1) в чемпионате, с «Гентом» (2:2) в Лиге Европы, а также с «Аугсбургом» (0:0) в 9 туре домашнего первенства.
30 октября подопечные Оливера Гласнера на «Фольксваген Арене» принимали «РБ Лейпциг» в рамках 1/16 финала Кубка страны. В этом поединке хозяева были разгромлены «быками» (1:6).
Прогноз
Победа «Боруссии» Д в этом противостоянии оценивается коэффициентом 1,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Вольфсбурга» — 7,10.
Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Боруссии» Д больше 1,5 с коэффициентом 1,58. 0