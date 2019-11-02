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    «Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Вольфсбург»
    Марко Ройс
    В десятом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 2 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.20
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    «Боруссия» Д

    В девяти турах чемпионата Германии дортмундский коллектив сумел заработать 16 очков. Сейчас команда идет пятой в турнирной таблице.

    После трех ничьих в матчах с «Барселоной» (0:0), «Айнтрахтом» (2:2) и «Вердером» (2:2) черно-желтые сумели победить пражскую «Славию» в Лиге чемпионов (0:2). Но затем «Боруссия» Д разошлась миром с «Фрайбургом» (2:2).

    В 8 туре Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра наконец-то заработали три очка, одолев «Боруссию» М (1:0). А в еврокубках «шмели» потерпели поражение от «Интера» (2:0).

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    Следующий поединок в домашнем первенстве вновь завершился для дортмундцев ничьей. На этот раз во встрече с «Шальке» (0:0). А в 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» Д взяла верх над «Боруссией» М (2:1).

    «Вольфсбург»

    В девяти играх немецкого первенства команда из одноименного города смогла внести в свой актив 17 баллов, благодаря чему она идет четвертой в таблице.

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  • 26/10/2019

    • Но последний раз «волки» побеждали 6 октября. Это была домашняя встреча в рамках 7 тура Бундеслиги, в которой хозяева одолели «Унион» Берлин (1:0).

    Затем зелено-белые трижды сыграли вничью. «Вольфсбург» разошелся миром с «РБ Лейпцигом» (1:1) в чемпионате, с «Гентом» (2:2) в Лиге Европы, а также с «Аугсбургом» (0:0) в 9 туре домашнего первенства.

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    30 октября подопечные Оливера Гласнера на «Фольксваген Арене» принимали «РБ Лейпциг» в рамках 1/16 финала Кубка страны. В этом поединке хозяева были разгромлены «быками» (1:6).

    Прогноз

    Победа «Боруссии» Д в этом противостоянии оценивается коэффициентом 1,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Вольфсбурга» — 7,10.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Боруссии» Д больше 1,5 с коэффициентом 1,58. 0

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