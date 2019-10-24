«Сент-Этьен» — «Александрия». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В 19:55 по московскому времени на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене местный одноименный клуб начнет матч с «Александрией». Это будет третий тур групповой стадии Лиги Европы. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Александрия».

«Сент-Этьен»

В Лиге Европы «Сент-Этьен» начал групповой этап против «Гента» в Бельгии. Матч получился с большим количеством голов и заврешился в пользу хозяев — 3:2.

«Стефануа» не проигрывали в последних четырех матчах. Они провели ничейный матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы (1:1) и выиграли на выезде у «Нима» со счетом 0:1.

В прошлом туре подопечные Клода Пюэля победили дома «Лион» (1:0) в ходе регионального дерби, а затем переиграли «Бордо» (1:0).

По итогам 10 туров Лиги 1 клуб идет на 10-й строчке, тогда как в ЛЕ занимает третье место с одним баллом.

«Александрия»

До прошлого тура украинской Премьер-лиги у «Александрии» также 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В них она трижды победила при двух ничейных исходах.

Одна из мировых состоялась в Лиге Европы, пришедшая на домашний поединок с бельгийским «Гентом» (1:1), а перед международной паузой «олени» обыграли в родных стенах «Карпаты» (2:1) в чемпионате.

В первом туре группового этапа ЛЕ команда была бита «Вольфсбургом» (1:3), посему занимает последнее место с одним пунктом.

По итогам 11 туров УПЛ клуб идет на четвертом месте с отставанием в 14 очков от лидера «Шахтера».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,0 а ничья — в 4,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Сент-Этьен» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0