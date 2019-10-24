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    «Бешикташ» наберет первые очки?

    «Бешикташ» — «Брага». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бешикташ» — «Брага»
    Бурак Йылмаз
    В четверг, 24 октября, турецкий «Бешикташ» в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета К сыграет с португальской «Брагой». Начало игры — в 19:55 по мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Брага».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.40
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ», как бронзовый призер минувшего турецкого чемпионата, квалифицировался сразу в групповой этап Лиги Европы.

    Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали с двух поражений кряду. Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4, после чего уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

    Стоит отметить, что в обоих этих встречах основное время завершалось вничью, но в компенсированное стамбулцы пропускали голы и т.с. теряли очки. За семь последних матчей в Лиге Европы им удалось одержать всего одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.

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  • 04/10/2019

    • После восьми туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал всего девять очков и идет на 12 месте в турнирной таблице. За последние семь игр во всех турнирах команда добыла всего одну викторию.

    «Брага»

    «Оружейники» стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с третьего раунда квалификации. Все игры в отборочном турнире они выиграли, поочередно по два раза обыграв датский «Брондбю» и московский «Спартак».

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    Начала «Брага» групповой этап этой ЛЕ с гостевой победы над английским «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0, а затем сыграла вничью 2:2 дома со «Слованом».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Беспроигрышная серия «архиепископов» во втором еврокубке насчитывает уже девять матчей, шесть из которых они выиграла. При этом подопечные Са Пинту забивали в каждом из этих девяти поединков.

    На внутренней арене «красно-белые» набрали восемь пунктов в семи турах и занимают 11 строку в турнирной таблице. На данный момент у них 9-матчевая серия без поражений.

    В 2012 году эти команды играли между собой в 1/16 финала ЛЕ. И тогда «Бешикташ» вышел победителем в этом противостоянии. На выезде турки выиграли 2:0, а дома проиграли — 0:1.

    Прогноз на «Бешикташ» — «Брага»

    Прогнозируем, что «Бешикташ», который еще не набирал баллов в этом турнире, в этой игре пополнит свою копилку зачетными очками. 0

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