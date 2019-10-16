Перу — Уругвай. Прогноз (к. 1.86) и ставки на международный товарищеский матч 16 октября 2019 года

Послезавтра сборная Перу примет у себя дома сборную Уругвая. Команды сойдутся в городе Лима на «Национальном стадионе». Это будет товарищеский матч, который начнется в 04:30 по московскому времени. Прогноз на Перу — Уругвай.

Перу

Сборная Перу очень сильно проявила себя на Копа Америка, дойдя до финала. Команда не только выбила из турнира уже экс-чемпиона Чили, но и дала бой Бразилии.

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После вполне заслуженного триумфа «инки» выступили против Эквадора в товарищеской игре. Правда, там они уступили 0:1. После была победа над бразильцами с аналогичным счетом. 12 октября перуанцы сыграли с Уругваем и проиграли 1:0.

Три последних матча с участием сборной Перу заканчивались с одним забитым голом. 6 из 7 встреч заканчивались с нулем на табло, то есть забивала только одна команда.

Уругвай

Уругвайцы провалили Копа Америка. В группе они показали себя хорошо, но вот в плей-офф они провалились, поскольку проиграли в 1/4 финала сборной Перу по серии пенальти.

Матч со сборной Коста-Рики был самым результативным из последних пяти игр с участием «небесно-голубых». Счет составил 1:2 в пользу «чарруа». После этого результата «небесные олимпийцы» сыграли вничью со сборной США (1:1). 12 октября уругвайцы принимали дома Перу и выиграли.

Напомним, что в сборную не был вызван Эдинсон Кавани. Все кто были сейчас в лагере команды, не травмированы и способны выступить 16 октября.

Прогноз

Статистика показывает, что обе команды, как правило, редко демонстрируют разгромные результаты. Это два принципиальных соперника, в матчах которых не забивалось больше трех мячей с 2013 года.

Коэффициенты на победу составляют 2.85 и 2.70 соответственно. Форма у гостей лучше, поэтому мы отдаем предпочтение именно им. Прогноз — фора 2 (0) за 1.86. 0